Miss Jamaica Gabrielle Henry yoğun bakımda: Beyin kanaması geçirdi

Miss Universe 2025 yarışması geçtiğimiz ay birçok skandalın gölgesinde gerçekleşmiş, Meksika güzeli Fatima Bosch tacın sahibi olmuştu. Ancak organizasyon, yarışma sürecinde yaşanan talihsiz bir olay nedeniyle hâlâ gündemden düşmüyor.

Miss Jamaica’yı temsil eden 28 yaşındaki Gabrielle Henry, 19 Kasım’da Tayland’da düzenlenen ön eleme gecesinde elbise turu sırasında sahneden düşerek ağır şekilde yaralanmıştı. İlk etapta durumu hafife alınsa da yapılan açıklamalar, genç modelin sağlık durumunun beklenenden çok daha ciddi olduğunu ortaya koydu.

BEYİN KANAMASI VE CİDDİ YARALANMALAR

Sahnedeki düşüşün ardından Henry'nin beyin kanaması geçirdiği, yüzünde kırıklar oluştuğu ve ciddi yırtıklar meydana geldiği belirtildi. Kazanın hemen ardından Bangkok’ta yoğun bakıma kaldırılan modelin nörolojik takibinin 24 saat boyunca uzmanlar eşliğinde sürdüğü bildirildi.

Ailesiyle birlikte zor günler geçiren Henry’nin, sağlık ekibinin onay vermesi hâlinde tam donanımlı bir tıbbi refakat ekibi eşliğinde Jamaika’ya sevk edilmesi planlanıyor.

TÜM MASRAFLARI ORGANİZASYON KARŞILIYOR

Miss Universe Organizasyonu, olay sonrası yaptığı açıklamada Gabrielle Henry ve ailesine kapsamlı bir destek sağlandığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dr. Henry’nin yaşadığı düşme beyin kanaması, bilinç kaybı, yüz kırıkları ve diğer önemli yaralanmalara yol açmıştır. Kendisi yoğun bakımda kritik olarak takip edilmekte ve tam teşekküllü bir tıbbi ekiple Jamaika’ya gönderilecektir. Olay anından bu yana, Henry ailesinin tüm hastane, tıbbi, rehabilitasyon, konaklama ve seyahat masrafları tarafımızca karşılanmıştır. Ayrıca gelecekte oluşabilecek tüm tıbbi giderler de organizasyon tarafından üstlenilecektir."

Organizasyon ayrıca, bazı medya kuruluşlarında yer alan “kazadan Gabrielle Henry’nin sorumlu olduğu” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı:

"Dr. Henry’nin olaya neden olduğu yönündeki haberler tamamen asılsızdır. Miss Universe Organizasyonu böyle bir iddiada bulunmamış ve bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Miss Jamaica güzeli Gabrielle Henry’nin tedavisi yoğun bakımda sürerken, sağlık ekibinin genç modelin durumunu yakından izlemeye devam ettiği bildirildi.