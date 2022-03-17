Miss World 2021 birincisi belli oldu
Miss World 2021 Güzellik Yarışması’nın kazananı belli oldu. Dünya güzeli, Polonya'dan Karolina Bielawska seçildi.
Porto Riko'da düzenlenen Miss World 2021 Güzellik Yarışması kazananı açıklandı. Miss World, Polonya'dan Karolina Bielawska oldu.
Covid nedeniyle ertelenen yarışmanın geçen yıllardaki birincisi Jamaikalı Toni-Ann Singh, yeni kraliçeye tacını taktı.
Yarışmada ikinci, Amerika Birleşik Devletleri'nden Shree Saini seçildi.
Üçüncü güzel ise Fildişi Sahili'nden Olivia Yace olarak açıklandı.
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