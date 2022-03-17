Miss World 2021 birincisi belli oldu

Miss World 2021 Güzellik Yarışması’nın kazananı belli oldu. Dünya güzeli, Polonya'dan Karolina Bielawska seçildi.

cumhuriyet.com.tr
17 Mart 2022 Perşembe, 13:01
Miss World 2021 birincisi belli oldu
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Porto Riko'da düzenlenen Miss World 2021 Güzellik Yarışması kazananı açıklandı. Miss World, Polonya'dan Karolina Bielawska oldu.

Covid nedeniyle ertelenen yarışmanın geçen yıllardaki birincisi Jamaikalı Toni-Ann Singh, yeni kraliçeye tacını taktı.

Yarışmada ikinci, Amerika Birleşik Devletleri'nden Shree Saini seçildi.

Üçüncü güzel ise Fildişi Sahili'nden Olivia Yace olarak açıklandı.



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