'MİT' dizisi Teşkilat'tan dikkat çeken fragman

15 Aralık 2021 Çarşamba, 09:45

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisi Teşkilat dizisi 19 Aralık Pazar akşamı ekrana gelecek olan 27. bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın yeni bölümünde Zehra'nın hayatı tehlikeye giriyor.

"DEVLET TERÖRİSTLERLE PAZARLIK YAPMAZ"

Yıldırım'ın başkanlığını yaptığı grup, İstanbul'da havalimanına saldırı düzenliyor. Çok sayıda kişiyi rehin alan teröristler, saldırıyı önlemeye çalışan Zehra'yı da ele geçiriyor. Fragmanda, Halit Başkan'ın "Eğer yarım saat içinde Libya ile yaptığımız anlaşmayı bozmazsak, Leyla'yı öldürmekle tehdit ediyorlar" sözleri dikkat çekiyor. Mete Başkan karakteri ise "Devlet teröristlerle pazarlık etmez Halit" yanıtını veriyor.

NE OLMUŞTU?

TRT 1'de yayınlanan 'Teşkilat' dizisinde, oyuncu Gürkan Uygun'un canlandırdığı 'Yıldırım' karakterine, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun son zamanlarda sıkça sarf ettiği "Geliyor gelmekte olan" ifadeleri söyletildi.

“Yıldırım” karakterinin, "Benim her zaman bir B planım vardır. Geliyor gelmekte olan Serdar, geliyor gelmekte olan" sözleri CHP’lilerin tepkisini çekmişti.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de TRT ve RTÜK hakkında “görevi kötüye kullanma” gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.