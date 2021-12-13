TRT'de yayınlanan 'Teşkilat' dizisinde, Kılıçdaroğlu’nun 'Geliyor gelmekte olan' sloganı 'terörist' karaktere söyletildi
TRT 1'de yayınlanan 'Teşkilat' dizisinde, tecrübeli oyuncu Gürkan Uygun'un hayat verdiği 'Yıldırım' karakterine yönelik operasyon sırasında geçen diyaloglar dikkat çekti. Dizide uluslararası bir komplo ağının karanlık bir temsilcisi olarak gösterilen 'Yıldırım' karakterine, söz konusu sahnelerde, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun son zamanlarda sıkça sarf ettiği "Geliyor gelmekte olan" ifadeleri söyletildi.
Geçen aylarda TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan 'Teşkilat' dizisi, son bölümünde geçen diyaloglarla gündeme geldi.
Dizinin yayınlanan son bölümünde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun son günlerde sıkça kullandığı "Geliyor gelmekte olan" sloganı 'terörist' karaktere söyletildi.
Usta oyuncu Gürkan Uygun’un canlandırdığı 'Yıldırım' karakteri, dizi içerisinde kamuoyunun hayırsever bir iş iş olarak tanınan, perde arkasında ise uluslararası bir komplo ağının karanlık bir temsilcisi olarak yansıtılıyordu.
Bu karaktere dizinin dün akşam yayınlanan son bölümünde CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun son günlerde sık sık kullandığı "Geliyor gelmekte olan" ifadesi söyletildi.
Söz konusu sahnede diyaloglar içerisinde 'Yıldırım' karakteri, "Benim her zaman bir B planım vardır. Geliyor gelmekte olan Serdar, geliyor gelmekte olan" ifadelerini söylüyor.
CHP'Lİ BAŞARIR'DAN TEPKİ
İlgili sahnenin sosyal medyada gündeme gelmesinin ardından, CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır'dan da söz konusu diyaloglara tepki geldi.
Başarır, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "TRT ekranlarında yayınlanan bir dizide 'Geliyor Gelmekte Olan' sesleri yankılanmaya başladı! Ancak siz bir mafya dizisi çekecekseniz; başrolde Sezgin Baran Korkmaz’ı, yardımcı yönetmenliğe Korkmaz Karaca’yı, yönetmen koltuğuna da Süleyman Soylu’yu düşünebilirsiniz!" ifadelerini kullandı.
TRT ekranlarında yayınlanan bir dizide #GeliyorGelmekteOlan sesleri yankılanmaya başladı!— Ali Mahir Başarır (@alimahir) December 12, 2021
Ancak siz bir mafya dizisi çekecekseniz;
Başrolde Sezgin Baran Korkmaz’ı, Yardımcı yönetmenliğe Korkmaz Karaca’yı, yönetmen koltuğuna da Süleyman Soylu’yu düşünebilirsiniz! pic.twitter.com/4HMw0nIyD1
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