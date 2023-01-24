Mizah dergisi Uykusuz kapanıyor

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 18:31

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 18:35

Mizah dergisi Uykusuz, yarın son sayısının çıkacağını belirterek, "Kurulduğu günden bugüne dergimize emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve okuyucularımıza teşekkür ederiz" açıklaması yaptı.

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, yarın son sayısının çıkacağını açıkladı.

Derginin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "#Son sayımız yarın bayilerde. Kurulduğu günden bugüne dergimize emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve okuyucularımıza teşekkür ederiz. Hoşçakalın" denildi.

Paylaşımda son sayının kapağına da yer verildi.

Uykusuz'un paylaşımı şu şekilde: