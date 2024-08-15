Mizantropi nedir, neden olur? Mizantropi belirtileri nelerdir?
Eskişehir'de yüzünü maskeyle gizleyip 5 kişiyi bıçaklayan saldırganla ilgili ilk teşhis mizantropi olarak açıklandı. Peki, Mizantropi nedir, neden olur? Mizantropi belirtileri nelerdir?
Eskişehir'de 18 yaşındaki Arda K. 5 kişiyi bıçakladı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen saldırganla birlikte Mizantropi de gündeme geldi. Peki, Mizantropi nedir, neden olur? Mizantropi belirtileri nelerdir?
MİZANTROPİ NEDİR?
Mizantropi sözlük anlamıyla "insanlardan nefret etmek, ürkmek veya sevmemek" anlamına gelir. Bu görüş ve düşüncelerin etkin olduğu kimselere ise mizantrop veya mizantropist denir.
Mizantropi, insanlığın doğasına ve/veya eylemlerine karşı nefret beslenmesi olarak tanımlanabilir. Bir başka ifade ile mizantropi, hümanizmin tam zıttı olmasa da insanın merkeze alınmaya layık olmadığını ifade eder. Mizantropi düşüncesini benimseyen kişiler "mizantrop" ya da "mizantropist" olarak adlandırılır.
MİZANTROPİ BELİRTİLERİ VE ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
Mizantropistler, insanın doğası itibarıyla kötü olduğunu düşünür. Doğası gereği kötü olan bir canlı istemsiz de olsa kötülük yapar, yaptırır veya yapılan kötülüklere göz yumar.
Tarih boyunca kendi nesline ve gezegende yaşayan diğer tüm canlılara zarar veren insanoğlu, bunu kendi çıkarları ya da korkuları nedeniyle yapmaktadır.
MİZANTROPİ TEDAVİSİ VAR MI?
Mizantropi durumunun tedavisi için alternatif psikoterapi yöntemleri uygulanabilmektedir. Kişinin yaşadığı sorunlara bağlı olarak tedavi de değişiklik gösterebilir
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