Model grubunun eski solisti Fatma Turgut'tan şaşırtan 'Aldatma' itirafı!

Yayınlanma: 12.03.2024 - 10:13

Güncelleme: 12.03.2024 - 10:13

Türkıye'yi gezerek hayranlarıyla buluşmaya devam eden Fatma Turgut, arka arkaya 6 şehirde konser verdi. Turgut sırasıyla Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kayseri, Ankara ve Kocaeli'nde sevenleriyle buluştu.

Konser aralarında hayranlarıyla konuşan Turgut, samimi bir itirafta da bulundu.



Konu aşk ve ilişkilere gelince şaşırtan bir açıklamma yapan Turgut "Hem aldatıldım hem aldattım. Ben kendimi çoktan affettim" dedi.

