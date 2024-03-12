Model grubunun eski solisti Fatma Turgut'tan şaşırtan 'Aldatma' itirafı!
Model grubundan ayrıldıktan sonra müzik kariyerine solo olarak devam eden Fatma Turgut, üst üste 6 ilde konser verdi. Son konserinde hayranlarıyla sohbet eden Fatma Turgut, aşk hayatıyla ilgili 'aldatma' ve 'aldatılma' itirafında bulundu.
Türkıye'yi gezerek hayranlarıyla buluşmaya devam eden Fatma Turgut, arka arkaya 6 şehirde konser verdi. Turgut sırasıyla Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kayseri, Ankara ve Kocaeli'nde sevenleriyle buluştu.
Konser aralarında hayranlarıyla konuşan Turgut, samimi bir itirafta da bulundu.
Konu aşk ve ilişkilere gelince şaşırtan bir açıklamma yapan Turgut "Hem aldatıldım hem aldattım. Ben kendimi çoktan affettim" dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ‘Ayet’ sorusu!
- Murat Kurum'a büyük şok...
- Başsavcılıktan CHP'ye 'para sayma' soruşturması
- AKP'li Hatipoğlu'nu zora sokacak fotoğraflar...
- Bayram ikramiyesinde rakam belli oldu
- Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert tepki!
- Kobra Murat'tan üzen haber: Helallik istedi!
- Cenazede fotoğraf ısrarı: Şener Şen tepki gösterdi!
- Ulusal gazetede yayımlanan o ilana tepki!
- '4,5 yıl sonra servis edilen görüntülerin amacı...'