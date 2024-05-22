Model Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun

Yayınlanma: 22.05.2024 - 00:11

Güncelleme: 22.05.2024 - 00:11

Özay, sosyal medya paylaşımında Türkiye'nin milli yas ilan etmesini eleştirdi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetinin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi ve 1 günlük milli yas ilan edildi.

"ATEŞLERİ BOL OLSUN"

Bu karara karşı tepkisini sosyal medyada dile getiren Özay, İran'ın kurucu lideri Ayetullah Humeyni'nin resmini paylaştı ve "Bunlar için yas tutmak? Ateşleri bol olsun" dedi.

Özay'ın bu paylaşımı sosyal medyada geniş yankı buldu.