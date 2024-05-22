Model Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun

Ünlü model ve şarkıcı Tuğba Özay, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edilmesine sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabında İran'ın kurucu lideri Ayetullah Humeyni'nin resmini paylaşan Özay, "Bunlar için yas tutmak? Ateşleri bol olsun" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2024 - 00:11
Model Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun
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Özay, sosyal medya paylaşımında Türkiye'nin milli yas ilan etmesini eleştirdi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve heyetinin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye'de bayraklar yarıya indirildi ve 1 günlük milli yas ilan edildi.

"ATEŞLERİ BOL OLSUN"

Bu karara karşı tepkisini sosyal medyada dile getiren Özay, İran'ın kurucu lideri Ayetullah Humeyni'nin resmini paylaştı ve "Bunlar için yas tutmak? Ateşleri bol olsun" dedi.

Özay'ın bu paylaşımı sosyal medyada geniş yankı buldu.


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