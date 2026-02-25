Modern flörtün gri alanı: Situationship nedir?

Dijital flörtleşmenin hız kazandığı bir çağda, ilişkiler de dönüşüyor. Artık her yakınlaşma “ilişki” olarak tanımlanmıyor. Özellikle sosyal medya ve tanışma uygulamalarının etkisiyle, tarafların net bir ad koymadan romantik ya da duygusal bağ kurduğu yeni bir ilişki türü gündemde: situationship. Peki bu belirsiz ilişki modeli tam olarak nedir ve nasıl anlaşılır?

SİTUATİONSHİP NEDİR?

Situationship; iki kişi arasında romantik, duygusal ya da fiziksel bir yakınlık olmasına rağmen ilişkinin adının konmadığı, sınırlarının netleşmediği ve geleceğe dair açık bir planın yapılmadığı bağ türüdür.

Yani ortada bir “ilişki gibi” durum vardır ama taraflar sevgili olduklarını açıkça ifade etmez. Bu durum bazen bilinçli bir tercih, bazen de konfor alanından çıkmama halidir.

SİTUATİONSHİP NASIL ANLAŞILIR?

Belirsiz bir ilişkinin içinde olup olmadığınızı anlamak için şu işaretlere dikkat edebilirsiniz:

1. “Biz neyiz?” sorusu hep havada kalır

İlişkiye dair konuşmalar ya ertelenir ya da geçiştirilir. Netlik talep edildiğinde “şu an akışına bırakalım” gibi cevaplar alınır.

2. Gelecek planları yapılmaz

Tatil planı, özel gün organizasyonu ya da uzun vadeli hedefler konuşulmaz. Her şey kısa vadeli ve anlıktır.

3. Sosyal çevreye dahil edilmezsiniz

Arkadaşlarla tanışma, aileyle buluşma gibi adımlar atılmaz. İlişki çoğunlukla iki kişi arasında kapalı bir alanda yaşanır.

4. Duygusal iniş çıkışlar yoğundur

Bir gün çok yakın, ertesi gün mesafeli bir tutum olabilir. Tutarsızlık situationship’in en belirgin özelliklerinden biridir.

5. Sorumluluk yoktur

Taraflar birbirine karşı duygusal yükümlülük hissetmez. Sadakat, bağlılık ve hesap verme gibi konular net değildir.

NEDEN BU KADAR YAYGINLAŞTI?

Uzmanlara göre situationship’lerin artmasının birkaç nedeni var:

Bağlanma korkusu: Özellikle geçmiş travmalar yaşayan kişiler net ilişki tanımından kaçınabiliyor.

Seçenek bolluğu algısı: Tanışma uygulamaları “daha iyisi olabilir” düşüncesini canlı tutuyor.

Özgürlük arzusu: Bireyler hem yakınlık hem de bağımsızlık istiyor.

Duygusal riskten kaçınma: Net bir ilişki daha fazla sorumluluk ve kırılganlık anlamına geliyor.

SİTUATİONSHİP SAĞLIKLI MI?

Bu sorunun yanıtı, tarafların beklentilerine bağlı. Eğer iki kişi de durumun farkındaysa ve aynı noktadaysa, sorun yaşanmayabilir. Ancak taraflardan biri daha derin bir bağ isterken diğeri belirsizliği sürdürüyorsa, bu durum duygusal yıpranmaya yol açabilir.

Belirsizlik uzun vadede: