Modern Folk Üçlüsü'nden Selami Karaibrahimgil hayatını kaybetti

Yayınlanma: 29.12.2024 - 14:32

Güncelleme: 29.12.2024 - 14:32

Bir döneme damga vuran ünlü grup Modern Folk Üçlüsü’nün önemli isimlerinden Selami Karaibrahimgil, 80 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, merhum televizyon sunucusu Bülend Özveren’in eşi Sebla Özveren sosyal medya hesabından duyurdu.



Sebla Özveren, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Ülkemizin en önemli gruplarından biriydi. Üçü de yakın dostumuzdu. Bugün Selami Karaibrahimgil’i kaybettik. Uzun zamandır hastaydı. Eşiyle zaman zaman konuşuyorduk. O kadar üzüldüm ki... Nur içinde yatsın. Mekânı cennet olsun."







Modern Folk Üçlüsü.Ülkemizin en önemli gruplarından biriydi.3ü de yakın dostumuzdu.Bugün Selamı Karaibrahimgil ‘ i kaybettik.Uzun zamandır hastaydı.Eşi ile zaman zaman konuşuyorduk.O kadar üzüldüm ki..Nur içinde yatsın.Mekanı cennet olsun?? pic.twitter.com/nbaeihLEfR — Sebla Özveren (@seblaozveren1) December 28, 2024

AYŞEGÜL ALDİNÇ’TEN DUYGUSAL MESAJ



Ünlü sanatçı Ayşegül Aldinç de Karaibrahimgil’in vefatıyla ilgili duygularını sosyal medya hesabından dile getirdi:



"Doğan'ın (Canku) 'Selami'yi kaybettik' mesajıyla güne başlamak allak bullak etti. Üstesinden gelmem gereken o kadar karmaşık bir gün yaşadım ki ancak kafamı toplayıp yazabiliyorum. Onlarla başladı benim serüvenim. Her birini ayrı ayrı çok sevdim. Modern Folk Üçlüsü’nün birbirinden değerli ve önemli üyelerinden biri yok artık."







Aldinç, Modern Folk Üçlüsü ile olan anılarını da paylaşarak, "Eurovision Şarkı Yarışması kariyerimin başlangıcıydı. Meşaleyi yakan onlardı. Bu güçlü üçlüyle kendimi hep güvende hissettim. Selami müzisyenliğinin yanı sıra Londra ve New York dahil yıllar boyu Kültür ve Turizm Bakanlığında görev yapmış bir devlet adamıydı" dedi.

SELAMİ KARAİBRAHİMGİL'İN MİRASI



Bir süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtilen Karaibrahimgil’in kaybı, sevenlerini derinden üzdü. Aldinç, duygusal mesajında şu sözlere de yer verdi:



"Hayatına değen bir değerin, o canlı, matrak, çalışkan adamın bu dünyadan göçmeden önceki tasvirine, gittikçe tükenip kayboluşuna akıl sır erdiremiyorsun. Gerçekten yalan bu dünya."







Sanat dünyasının önde gelen isimlerinden olan Karaibrahimgil, müzik kariyerinin yanı sıra önemli devlet görevlerinde bulunmuş, Türkiye'yi uluslararası sahnelerde başarıyla temsil etmişti.



Ayşegül Aldinç, Karaibrahimgil’in ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileyerek, "Sevgili eşi Semra’ya, Ahmet’e (Kurtaran), Doğan’a, kardeşi Süavi Karaibrahimgil’e, yeğeni Nil Karaibrahimgil’e ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun" dedi.