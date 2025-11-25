Modern ilişkilerin gizli tehdidi: Phubbing belirtileri ve çözüm teknikleri

Phubbing, yani “phone” ve “snubbing” kelimelerinin birleşimiyle ortaya çıkan bu davranış, karşı tarafı görmezden gelmek anlamına gelir. İster iş toplantısında ister arkadaş buluşmasında olsun, phubbing ilişkilerde iletişim kopukluğuna ve duygusal uzaklığa yol açabiliyor. Peki, phubbing’in belirtileri nelerdir ve bu durumla nasıl başa çıkabilirsiniz? İşte, ilişkilerde phubbing problemini önlemenin 5 bilimsel yolu...

PHUBBING NEDİR?

Phubbing, bir kişinin sosyal ortamda yanındaki insanla ilgilenmek yerine telefonuna yönelmesi ve karşısındaki kişiyi görmezden gelmesi anlamına gelir. Bu davranış, sadece iletişim sorunları yaratmakla kalmaz, aynı zamanda karşı tarafın özgüvenini ve ilişkiye bağlılığını da olumsuz etkiler.

PHUBBING BELİRTİLERİ NELERDİR?

1. Sürekli telefon kontrolü:

Karşıdaki kişi ile konuşurken bile sık sık mesaj, sosyal medya veya e-posta kontrolü yapmak.

2. Dikkat dağınıklığı:

Ortamda bulunan insanla ilgilenmeyip, telefon ekranına odaklanmak.

3. Sohbetleri kısaltma:

Telefon yüzünden yüz yüze konuşmaları kısa ve yüzeysel tutmak.

4. İlişki tepkileri:

Telefon bağımlılığı nedeniyle partner veya arkadaşın tepkilerini dikkate almamak.

PHUBBING İLE BAŞ ETME YOLLARI NELERDİR?

1. Telefonsuz zaman belirleyin:

Yemek, buluşma veya sohbet sırasında telefonunuzu kenara bırakın.

2. Farkındalık yaratın:

Phubbing yaptığınızı fark edin ve bilinçli olarak iletişim kurmaya çalışın.

3. Bildirimleri kapatın:

Sosyal medya ve mesaj bildirimlerini sınırlandırın, böylece dikkatiniz dağılmaz.

4. Alternatif aktiviteler planlayın:

Kitap okuma, yürüyüş veya oyun gibi telefonsuz aktiviteler ile sosyal bağlantılarınızı güçlendirin.

5. Duygusal geri bildirim verin:

Karşı tarafın sizinle ilgilenmediğini hissettiğinde bunu nazikçe ifade edin.