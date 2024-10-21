Aziz Yıldırım'dan Zico'ya sert tepki: 'Amacı nedir?'
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, kulübün eski teknik direktörü Arthur Zico'nun kendisi hakkındaki açıklamalarına yanıt verdi.
Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de bir dönem teknik direktörlük yapan Arthur Zico'nun iddialarına yanıt verdi.
Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
"ZICO'NUN YALAN BEYANI"
"Bir Youtube kanalında eski teknik direktörümüz Arthur Zico'nun, Sevilla maçımızın devre arasında o dönem kalecimiz olan Volkan Demirel'i oyundan çıkarması talimatı verdiğim yönünde yalan beyanı yer almaktadır.
"ZICO'NUN AMACI NEDİR?"
Sevilla maçının devre arasında ben, Mahmut Uslu ve Neşet Yalçın, dönemin Uefa Başkanı Platini ve Genel Sekreter yardımcısı Infantino ile, Şampiyonlar Ligi'ndeki yayın gelirlerimizin arttırılması konusunda bir toplantı yapmakla meşguldük. Devre arasında soyunma odasına gitmedim, Zico'nun söz ettiği gibi bir müdahalem olmadı. Böyle bir müdahalede bulunmuş olsaydım bunu açıkça, çekinmeden kamuoyuyla paylaşırdım. Maç bittikten sonra yönetici arkadaşlarımla birlikte soyunma odasına gittik. Zico'nun bu iddiasını 16 yıl sonra gündeme taşımasındaki amacı nedir?
"ESKİ BREZİLYALILARIMIZA TAVSİYEM..."
Daha çok etkileşim almak adına ismimi her verdikleri röportajda kullanmayı alışkanlık haline getiren eski Brezilyalılarımıza tavsiyem, bu huylarından ivedilikle vazgeçmeleridir. Bir gün gerekirse ben de kendileriyle ilgili yaşadıklarımı kamuoyuyla paylaştığım takdirde herkes tüm gerçekleri öğrenmiş olur."
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