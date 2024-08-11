Mor ve Ötesi'nden anlamlı mesaj: Bu iki dünya da bizim dünyamız

Yayınlanma: 11.08.2024 - 00:11

Güncelleme: 11.08.2024 - 00:20

Mor ve Ötesi Yenikapı Miting Alanı'nda kalabalık bir konsere imza attı.

Konser sırasında mikrofondan konsere gelenlere seslenen grubun solisti Harun Tekin, gündemde yer alan olaylara ilişkin anlamlı açıklamalarda bulundu.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 2 yıldır boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından öldürülen Serpil Gül'e değinen Tekin, "Gelen bilgilere göre sadece boşanmak istediği için bir erkek tarafından öldürüldü. Bu çok acı bir şey" dedi.

Konuşmasına devam eden Tekin, "Fakat bir yandan da bambaşka bir güzel haber. Kadın voleybol milli takımımız dördüncü oldu olimpiyatlarda. Bu iki dünya da bizim dünyamız. Bunlardan ikisini birden yaşamak çok zor, çok ağır bir şey farkındayız" şeklinde konuştu.

"ERKEKLERİN ÜSTÜNE DÜŞEN ÇOK ŞEY VAR"

'Erkeklerin üstüne düşen çok şey var' diyen Tekin şöyle konuştu:

"Geri adım atmak, özür dilemek ve kendi yaptıklarına bakmakla ilgili...

Bu akşam bu ortak hissi paylaştığımızı biliyoruz ama hep beraber şimdi adamın dibi derken hadi vakitsiz kaybettiklerimiz için hepsini analım tabii ama bir yandan da yüzümüzü güldürenlere, bizi iyi hissettiren olimpik sporcularımıza gönderelim bu şarkıyı ve bütün kadın sporcularımıza ve voleybol takımımıza..."

Mor ve Ötesi'nden anlamlı mesaj: Bir erkek tarafından sadece boşanmak istediği için öldürüldü. (Serpil Gül) Bu çok acı bir şey fakat bir yandan da voleybol milli takımımız dördüncü oldu. Bu iki dünya da bizim. İkisini birden yaşamak çok zor, erkeklerin üstüne düşen çok şey var. — Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) August 10, 2024

Yurttaşlar o anları cep telefonları kamerasına kaydetti.