Mor ve Ötesi'nden anlamlı mesaj: Bu iki dünya da bizim dünyamız

Mor ve Ötesi müzik grubunun Yenikapı Miting Alanı'nda yaptığı konserde, grubun solisti Harun Tekin, Arnavutköy'de 2 yıldır boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından öldürülen Serpil Gül'ü andı ve kadın voleybolcularımızı örnek göstererek, "Bunların ikisini birden yaşamak zor, bu iki dünya da bizim" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.08.2024 - 00:11
Mor ve Ötesi'nden anlamlı mesaj: Bu iki dünya da bizim dünyamız
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Mor ve Ötesi Yenikapı Miting Alanı'nda kalabalık bir konsere imza attı.

Konser sırasında mikrofondan konsere gelenlere seslenen grubun solisti Harun Tekin, gündemde yer alan olaylara ilişkin anlamlı açıklamalarda bulundu.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 2 yıldır boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından öldürülen Serpil Gül'e değinen Tekin, "Gelen bilgilere göre sadece boşanmak istediği için bir erkek tarafından öldürüldü. Bu çok acı bir şey" dedi.

Konuşmasına devam eden Tekin, "Fakat bir yandan da bambaşka bir güzel haber. Kadın voleybol milli takımımız dördüncü oldu olimpiyatlarda. Bu iki dünya da bizim dünyamız. Bunlardan ikisini birden yaşamak çok zor, çok ağır bir şey farkındayız" şeklinde konuştu.

"ERKEKLERİN ÜSTÜNE DÜŞEN ÇOK ŞEY VAR"

'Erkeklerin üstüne düşen çok şey var' diyen Tekin şöyle konuştu:

"Geri adım atmak, özür dilemek ve kendi yaptıklarına bakmakla ilgili...

Bu akşam bu ortak hissi paylaştığımızı biliyoruz ama hep beraber şimdi adamın dibi derken hadi vakitsiz kaybettiklerimiz için hepsini analım tabii ama bir yandan da yüzümüzü güldürenlere, bizi iyi hissettiren olimpik sporcularımıza gönderelim bu şarkıyı ve bütün kadın sporcularımıza ve voleybol takımımıza..."

Yurttaşlar o anları cep telefonları kamerasına kaydetti.


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