Mor ve Ötesi ile Aleyna Tilki düet yaptı!

Yayınlanma: 28.07.2023 - 10:44

Güncelleme: 28.07.2023 - 10:47

Alternatif rock müzik grubu Mor ve Ötesi ile şarkıcı Aleyna Tilki düet için bir araya geldi.

Grubun ilk kez 2003’te seslendirdiği Şehrazat imzalı Ajda Pekkan şarkısı "Yaz Yaz Yaz"ı yeniden yorumladılar.

Grup üyeleri Harun Tekin, Kerem Özyeğen, Burak Güven ve Kerem Kabadayı ile Aleyna Tilki'nin yeniden yorumladığı şarkının prodüksiyonunu müzik prodüktörü Kaan Arslan yaptı.

"KARİYERİMDE AYRI BİR ANI OLARAK KALACAK"

Aleyna Tilki, düet ile ilgili "Mor ve Ötesi ile şarkı söylemek kariyerimde ayrı bir anı olarak kalacak. Rock müziğinin efsaneleriyle bir işe imza atmanın heyecanını ve keyfini kelimelere dökmem imkânsız. Bana kattıkları her şey için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

"ORTAYA ÇIKAN SONUÇ BİZİ ÇOK HEYECANLANDIRDI"

Mor ve Ötesi ise, şu ifadeleri kullandı:

"Aleyna, yıllardır uzaktan ilgiyle takip ettiğimiz genç ve başarılı bir meslektaşımız. Çok farklı bir ses rengi ve kendi hikâyesine dair farklı bir tavrı, iddiası var. Bu kayıtta bir arada çalışmak bizim için çok keyifliydi. Disiplinli, sürekli ufkunu geliştirmeye çalışan zeki ve yetenekli bir genç sanatçı. Popüler müziğin kalıcı isimlerinden biri olacağını düşünüyoruz. Ortaya çıkan sonuç bizi çok heyecanlandırdı, umarız dinleyenler de keyif alırlar."