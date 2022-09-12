Mozaik pasta ve elmalı kurabiye tarifi

12 Eylül 2022 Pazartesi, 07:00

Pasta Şefi Didar Yanar, kolay ve pratik tariflerden mozaik pasta ve elmalı kurabiyenin yapılışını anlattı.

MOZAİK PASTA

Malzemeler

-100 gram tereyağ

-250 gr süt

-20 gr kakao

-40 gr toz şeker

-350 gr petibör bisküvi

-100 gr bitter çikolata

HAZIRLANIŞI:

Tereyağını çikolatayla birlikte eritin. Pudra şekerini karıştırma kabına alın. Pudra şekerinin üzerine erittiğiniz tereyağını, çikolatayı ve sütü dökün. Kakaoyu da ilave edin. Malzemeleri karıştırın. Üzerine bisküvileri kırın. Bisküvileri de koyduktan sonra tüm malzemeleri spatula yardımıyla yavaşça karıştırın. Servis edeceğiniz kalıbın içini streç film ile kaplayın. Tüm harcı ekleyip, buzdolabının dondurucu bölümünde 4 saat bekletin. Dilimleyerek soğuk olarak servis edin. Afiyet olsun.

ELMALI KURABİYE

Malzemeler

-100 gram tereyağı (oda sıcaklığında)

-90 gr ayçiçek yağı

-60 gr yoğurt

-1 adet yumurta

-40 gr pudra şekeri

-10 gr kabartma tozu

-5 gr limon suyu

-680 gr un

İÇ MALZEMESİ İÇİN:

-4 adet orta boy elma

-50 gr toz şeker

-25 gr ince çekilmiş ceviz içi

-5 gr tarçın

ÜZERİ İÇİN:

-Pudra şekeri

HAZIRLANIŞI:

Kabuğunu soyduğunuz elmaları dört eşit parçaya böldükten sonra çekirdekli kısımlarını çıkartın. Elma dilimlerini rendenin ince kısmıyla rendeleyip tavaya alın. Şeker ve ince çekilmiş ceviz içini de koyun ve kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Son olarak tarçını ekleyin ve ocaktan alıp soğuması için bir kenarda bekletin. Oda sıcaklığında beklettiğiniz tereyağı, ayçiçek yağı, yoğurt, yumurta ve pudra şekerini karıştırma kabına alın. Elinizle karıştırdığınız malzemelere, kabartma tozu, limon suyu ve elenmiş unu ekledikten sonra yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Toparlanan hamuru üç eşit parçaya bölüp hafifçe unlanmış bir mutfak tezgahı üzerinde merdane yardımıyla yaklaşık 25 cm çapında, yuvarlak şeklinde açın. Açtığınız her bir hamur parçasını pizza dilimleyici ya da keskin bir bıçak yardımıyla sekiz eşit parçaya bölün. Hamurların geniş kısımlarına pişirip soğuttuğunuz elmalı iç harçtan yayın. Her birini ileri doğru ittirerek rulo şeklinde sarın. Uç kısımlarını hafifçe bastırarak kapatın. Rulo kurabiyeleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fanlı fırında, üstü hafif bir renk alana kadar pişirin. Fırından alıp oda sıcaklığında soğuttuğunuz kurabiyeleri, üzerlerine pudra şekeri eledikten sonra servis edin. Afiyet olsun.