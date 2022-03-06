Muazzez Abacı'dan kötü haber!

06 Mart 2022 Pazar, 17:28

Ses sanatçısı Onur Akay yaptığı açıklamada, “Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Muazzez Abacı’ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konuldu. Amerika’da olan sanatçımızın bu önemli rahatsızlığını bana söylediler. Çok çok üzüldüm. Benim en sevdiğim büyük sanatçımıza acil şifalar diliyorum” dedi.

MUAZZEZ ABACI'NIN SON DURUMU

Ünlü sanatçının son durumu hakkında ailesi ve yakınlarından bir açıklama henüz gelmedi. Ancak sanatçı Onur Akay'ın yaptığı açıklamaya göre Abacı, tedavisine Amerika'da devam ediyor.

EV KAZASI GEÇİRMİŞTİ

Muazzez Abacı, 2019 yılında bir ev kazası geçirerek sevenlerini korkutmuştu. Sanatçı, çalan telefonuna uzanmak isterken dengesini kaybedip düşmüş ve ameliyata alınmıştı.

MUAZZEZ ABACI KİMDİR?

Hicran Muazzez Abacı, 12 Kasım 1947 yılında Ankara’da dünyaya geldi. İlk olarak Ankara Radyosuna 1966'da girdi. 1973'te ilk plağı ‘Bir Sen Kaldın İçimde’, Kervan Plak yapımcılığında ile çıkardı.

Radyo yılları sonrasında İstanbul'daki gazinoların aranılan assolistlerinden biri olmakta gecikmedi ancak istikrarsız özel hayatı nedeniyle sahne ve plak çalışmaları kesintilere uğradı.

Sırasıyla Kervan, As, Yavuz Plak şirketleri hesabına pek çok 45'lik ve LP doldurdu. Başlıca albümleri Dönüş, Yasemen, Sevdiklerinizle, Şakayık, Felek, Vurgun, Sensiz Olmadı ve Efendim olan sanatçı özellikle ‘Şakayık’ ve ‘Vurgun’ adlı kendisiyle özdeşleşmiş iki eseriyle hemen hatırlanır.

1990 yılında Cemal Safi'nin sözlerini yazdığı ‘Vurgun’ adlı şarkı ve albümle kariyerinin zirvesine çıkan sanatçı, 2000'li yılların başlarında, Türk Sanat Müziği'ndeki genel durgunluğun ve gerilemenin de etkisiyle, kendini müzik gündeminden belirgin şekilde geri çekti.

2007 yılında Hayalin İçin Söyle programında jüri olarak yer aldı. Özel mekanlarda ve halk konserlerinde her ay 1 veya 2 kez sahneye çıkmaktadır.

Muazzez Abacı,1980 yılında cezaevinde olan ünlü kabadayı Hasan Heybetli ile evlendi. Bu evlilik 3 yıl sürdü. Birkaç yıl ayrı yaşan çift, 1989 yılında yeniden evlendi.

Fakat bu evlilik de uzun sürmedi ve 1993’te ikinci kez boşandılar. Haziran 2006’da Heybetli, Abacı’nın kapısına tek bir gülle geldi. Üçüncü kez evlenecekleri konuşuldu ama bu gerçekleşmedi.

Muazzez Abacı, Amerika’da New York’ta doktor olan kızı Saba ve torunu Sera Anderson ile sık sık birlikte oluyor.

22 Ekim 2019 tarihinde Muazzez Abacı evinde geçirdiği kaza sonucu ayağını 3 yerinden kırıldı. Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Gaziosmanpaşa Hastanesi'nde ayağı ameliyat edilerek alçıya alındı.