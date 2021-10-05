Muazzez Ersoy’un 25 yıldır sakladığı sır ortaya çıktı
Türk Sanat Müziği sanatçısı Muazzez Ersoy, katıldığı televizyon programında 25 yıldır sakladığı bir sırrı ilk kez paylaştı.
Bir magazin programının bu haftaki konuklarından biri, 63 yaşındaki Türk Sanat Müziği sanatçısı Muazzez Ersoy oldu.
Ersoy, 25 yıldır kimseyle paylaşmadığı bir sırrı da ilk kez paylaştı. Zeki Müren'in vefat ettiği gün TRT İzmir Stüdyoları'nda Ajda Pekkan'la birlikte Müren'in yanında olan Ersoy, "Eğer Zeki Müren vefat etmeseydi Bodrum'a stüdyo kuracaktık ve düet yapacaktık” ifadelerini kullandı.
‘BİR HAYAL OLARAK KALSIN İSTEDİM’
Bu zamana kadar bunu dillendirmedim diyen Ersoy, "Bir hayal olarak kalsın istedim. Keşke Türk Sanat Müziğinin batmayan güneşi yaşasaydı da biz düeti yapmasaydık" dedi.
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