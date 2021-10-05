Muazzez Ersoy’un 25 yıldır sakladığı sır ortaya çıktı

05 Ekim 2021 Salı, 13:16

Bir magazin programının bu haftaki konuklarından biri, 63 yaşındaki Türk Sanat Müziği sanatçısı Muazzez Ersoy oldu.

Ersoy, 25 yıldır kimseyle paylaşmadığı bir sırrı da ilk kez paylaştı. Zeki Müren'in vefat ettiği gün TRT İzmir Stüdyoları'nda Ajda Pekkan'la birlikte Müren'in yanında olan Ersoy, "Eğer Zeki Müren vefat etmeseydi Bodrum'a stüdyo kuracaktık ve düet yapacaktık” ifadelerini kullandı.

‘BİR HAYAL OLARAK KALSIN İSTEDİM’

Bu zamana kadar bunu dillendirmedim diyen Ersoy, "Bir hayal olarak kalsın istedim. Keşke Türk Sanat Müziğinin batmayan güneşi yaşasaydı da biz düeti yapmasaydık" dedi.