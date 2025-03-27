MUBI Türkiye'den eleştirilere yanıt: 'Güçlü ve açık bir tepki verememiş olmamızdan...'
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sessizliği nedeni ile eleştirilere neden olan küresel internet platformu MUBI, eleştirilere yanıt verdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolar tutuklanması ile devam etti.
Sosyal medyada birçok kurum ve kuruluş açıklama yaparken film listeleme ve izleme platformu olan MUBI'nin sessizliği dikkat çekmişti.
MUBI Türkiye'den "Adaletin, aklın ve özgürlüğün yanındayız!" açıklaması yapıldı.
"AÇIK BİR TEPKİ VEREMEMİŞ OLMAMIZDAN..."
İşte o açıklama:
"Ülkemizde yaşanan son gelişmeler karşısında yeterince hızlı, güçlü ve açık bir tepki verememiş olmamızdan kaynaklanan eleştirileri tek tek okuyoruz. Bugüne dek her durumda yanımızda olan seyircimizin 'Bizi yalnız bıraktınız' şeklindeki sitemini işitiyoruz. Yaşattığımız hayal kırıklığını görüyor ve sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu anlıyoruz.
Biz, sinemanın yalnızca bir sanat dalı değil, aynı zamanda ifade özgürlüğünün ve toplumsal direnişin en önemli aracı olduğuna inanıyoruz. Ortak değerlerimizi, yalnızca filmler aracılığıyla değil, kurumsal duruşumuzla da yansıtmak durumunda olduğumuzu kabul ediyoruz.
Tüm seyircilerimizden özür diliyoruz. MUBI olarak bugüne dek olduğu gibi, bundan sonra da eleştirilerinize kulak vereceğimizin ve kendimizi geliştirmeye devam edeceğimizin sözünü veriyoruz.
Adaletin, aklın ve özgürlüğün yanındayız!
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