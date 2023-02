Müfit Can Saçıntı kimdir, nereli, kaç yaşında? Müfit Can Saçıntı'nın oynadığı film ve diziler neler?

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 11:13

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 11:24

Ünlü yönetmen ve oyuncu Müfit Can Saçıntı'nın annesi Güzide Saçıntı yaşamını yitirdi. Haberi alan yurttaşlar Müfit Can Saçıntı'nın hayatını merak etmeye başladı. İşte Müfit Can Saçıntı hakkında merak edilenler...

MÜFİT CAN SAÇINTI KİMDİR?

Müfit Can Saçıntı, 1968'de Çorum'un Sungurlu ilçesinin Gökçam köyünde doğdu. Astsubay olan babasının görevleri nedeniyle ilkokulu Kırıkkale, Sivas ve Sungurlu'da ortaokulu Sungurlu, Çorum, Çubuk ve Doğubeyazıt‘ta, liseyi Kartal'da bitirdi. İstanbul Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulunu son sınıfta TRT'de çalışmaya başlayınca terk etti.

Müfit Can Saçıntı, öğrenciliği sırasında "Yarın", "Genç İnsan", "Otomobil", "Boom Müzik" gibi dergilerde çalıştı. Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nda oyuncu olarak görev aldı.

Müfit Can Saçıntı, 1990 yılında Olacak O Kadar isimli televizyon programıyla senaryo yazarlığına başladı. On sene boyunca Levent Kırca'nın Olacak O Kadar skeçlerinde yazar kadrosunda yer aldı. 1993 yılında atv‘nin kuruluşunda" development" bölümünde çalıştı. Onat Kutlar'ın isteği üzerine "Geldiler" isimli tv-gerilim senaryosu yazdı.

Televizyonlarda önce 1996 yılında Kanal 6'da sonra 2002 yılında Kanaltürk'te "Aranan Adam" adında bir program yaptı. Sinema ve dizi senaryolarının dışında, Zihni Sinir Projeleri, Şakamera, Şakkadanak gibi yapımlarda metin yazarlığı ve yönetmenlik yaptı. 1997'de Ersin Pertan'ın Kuşatma Altında Aşk isimli sinema filminde rol aldı.

Müfit Can Saçıntı, 2010-2012 arasında oynadığı Çocuklar Duymasın dizisinde "Mandıra Filozofu Mustafa Ali" karakteri ile tanındı.

2012-2016 arasında Seksenler dizisini yönetti.

2013 yılında senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı Çocuklar Duymasın'da tanındığı karakter olan "Mandıra Filozofu" filmini yönetti; Rasim Öztekin ve Ayda Aksel ile birlikte başrol oynadı.

Ayrıca 2014'te Doksanlar dizisinde 2 bölümlük yönetmenlik yaptı.

"Kahrolsun Şey" adlı senaryosu ABD'de düzenlenen 21. Bağımsızlar Buluşması Film Festivali tarafından Onur Mansiyonu ödülüne değer görüldü.

MÜFİT CAN SAÇINTI FİLMOGRAFİSİ

MÜFİT CAN SAÇINTI YÖNETMENLIĞINI YAPTIĞI PROJELER

2012: Seksenler

2013: Doksanlar

2013: Mandıra Filozofu

2015: Mandıra Filozofu İstanbul

2017: Yaşamak Güzel Şey

2018: Babamın Ceketi

2020: Maskeler de Düşer

MÜFİT CAN SAÇINTI TİYATRO OYUNLARI

Hangi Yüzle

Keloğlan He-Man’e Karşı

Öteki Türkiye

Üç Baba Hasan

MÜFİT CAN SAÇINTI FİLM VE DİZİLERİ

1997: Kuşatma Altında Aşk

2010: Çocuklar Duymasın

2012: Seksenler

2014: Mandıra Filozofu

2015: Mandıra Filozofu İstanbul

2017: Yaşamak Güzel Şey

2018: Babamın Ceketi

2020: Maskeler de Düşer