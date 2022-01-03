Müge Anlı canlı yayında vasiyetini açıkladı: 'Bana bir şey olursa...'
Yaklaşık 2.5 yıldır küçük kızı Irmak'tan ve eşi Seyhan'dan ayrı olan emekli Albay Mustafa Kaya'yı ailesine kavuşturan Müge Anlı, kavuşmanın sonunda ATV canlı yayınında itirafta bulundu. Yıllar önce mezarlıktan yer ayırttığını, kendisine bir şey olduktan sonra ailesinin bu işlerle uğraşmasını istemediğini ifade eden Müge Anlı, vasiyetini canlı yayında açıkladı.
Eşi Mustafa Kaya'dan haber alamadığını söyleyen Seyhan Kaya ve kızı Irmak Kaya, Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği, ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında emekli Albay Mustafa Kaya'ya kavuştu.
Görev yaptığı sırada patlayan bomba nedeni ile işitme duyusunun büyük bir bölümünü kaybeden emekli Albay'ın eski eşi ve çocukları ile yeni eşi ile kızı arasında kalmasının ardından Müge Anlı canlı yayında vasiyetini açıkladı.
CANLI YAYINDA ANLATTI
Yıllar önce kendisine mezarlıktan yer ayırdığını ifade eden ancak koronavirüsün ortaya çıkmasının ardından böyle şeylerin bir kıymeti olmadığını anladığını ifade eden Müge Anlı, "Buradan şimdiden söylüyorum, bana bir şey olursa bakım evine gideceğim, bana da oğluşum Efe baksın, kız daha küçük" ifadelerini kullandı.
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