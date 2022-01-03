Müge Anlı canlı yayında vasiyetini açıkladı: 'Bana bir şey olursa...'

03 Ocak 2022 Pazartesi, 15:48

Eşi Mustafa Kaya'dan haber alamadığını söyleyen Seyhan Kaya ve kızı Irmak Kaya, Müge Anlı'nın sunuculuğunu üstlendiği, ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programında emekli Albay Mustafa Kaya'ya kavuştu.

Görev yaptığı sırada patlayan bomba nedeni ile işitme duyusunun büyük bir bölümünü kaybeden emekli Albay'ın eski eşi ve çocukları ile yeni eşi ile kızı arasında kalmasının ardından Müge Anlı canlı yayında vasiyetini açıkladı.

CANLI YAYINDA ANLATTI

Yıllar önce kendisine mezarlıktan yer ayırdığını ifade eden ancak koronavirüsün ortaya çıkmasının ardından böyle şeylerin bir kıymeti olmadığını anladığını ifade eden Müge Anlı, "Buradan şimdiden söylüyorum, bana bir şey olursa bakım evine gideceğim, bana da oğluşum Efe baksın, kız daha küçük" ifadelerini kullandı.