Müge Anlı'nın bir rakibi daha gitti: Ece Üner'in programı yayından kaldırılıyor

17 Aralık 2021 Cuma, 09:56

Show Ana Haber'i sunarken haberciliği bırakıp gündüz kuşağına geçen Ece Üner'in Kanal D ekranlarında yayınlanan programı yayından kaldırılıyor. 9 Ağustos'ta izleyiciyle buluşmaya başlayan, Kanal D'nin Bloom Medya imzalı gündüz kuşağı programı Ece Üner ile Susma, ekrana veda ediyor.

SON KEZ İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKIYOR

Kanal D'de ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Ece Üner ile Susma, 17 Aralık Cuma günü son defa seyirci karşısına çıkacak.

Program, 95. bölümüyle final yapmış olacak.

SEBEBİ REYTİNGLER

Hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan Ece Üner ile Susma programı, reytinglerde beklentilerin altında kalmıştı. Kanalın, bu sebeple final kararı aldığı iddia edildi.

SHOW TV'DEN TRANSFER OLMUŞTU

Uzun yıllar Show TV'de ana haber bültenini sunan Ece Üner, geçtiğimiz yaz kanaldan istifa ederek Kanal D'ye transfer olmuştu.