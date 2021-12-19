Müge Anlı, hakkındaki iddiayı yalanladı

19 Aralık 2021 Pazar, 16:06

ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının sunucusu Müge Anlı, O Ses Türkiye'ye katılacağı yönündeki iddiayı yalanladı.

Anlı, 'Söylemezsem Olmaz' programında Bilal Özcan ve Bircan Bali’ye "Bilal abiciğim günaydın umarım çok iyisinizdir. Şimdi programınızı izledim. O Ses Türkiye ile ilgili… Ben katılıyormuşum, haberim bile yok. Sana söylemek istedim çok öpüyorum sevgiler" açıklamasını yaptı.