Müge Anlı, hakkındaki iddiayı yalanladı
TV8'de yayınlanan 'O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programına katılacağı öne sürülen Müge Anlı, açıklama yaptı.
ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının sunucusu Müge Anlı, O Ses Türkiye'ye katılacağı yönündeki iddiayı yalanladı.
Anlı, 'Söylemezsem Olmaz' programında Bilal Özcan ve Bircan Bali’ye "Bilal abiciğim günaydın umarım çok iyisinizdir. Şimdi programınızı izledim. O Ses Türkiye ile ilgili… Ben katılıyormuşum, haberim bile yok. Sana söylemek istedim çok öpüyorum sevgiler" açıklamasını yaptı.
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