Müge Anlı'dan yaşamına son veren Serkan Kıyak hakkında açıklama

13 Aralık 2021 Pazartesi, 12:15

3 Aralık günü ortadan kaybolan eşi Zehra Kıyak’ı bulmak için Müge Anlı’ya katılan Serkan Kıyak, canlı yayında eşinin pideci komşularına kaçtığını öğrenmişti. Ardından da kendisini aldatan eşinin geri dönmesi için çağrıda bulunmuştu.

Kıyak, son olarak tekrar programa çıkarak Müge Anlı’ya yaptığı böreği ikram etmiş ve eşinden ayrılmaya karar vererek yeni bir hayata başlayacağını duyurmuştu.

Dün ise Kıyak'tan acı haber geldi. 32 yaşındaki Serkan Kıyak, ikamet ettiği Uşak'taki evinde yaşamına son verdi.

"ÇOCUĞUNU ABLASINA BIRAKIP YAŞAMINA SON VERMİŞ"

Bugün canlı yayınında programında konuşan Müge Anlı, Serkan Kıyak'ın yaşamına son vermesiyle ilgili şunları söyledi:

"Dün çok üzücü bir haber aldım. Hepimiz onu çok sevmiştik. Buradan gittikten sonra eşiyle barışma çabalarını sürdürmüş ama ret cevabı almış. Çocuğunu ablasına bırakıp hayatına son vermiş. Geçen haberler de evde ölü olarak bulunuyor ama soruşturmalar sürüyor. Biz onu bugün İstanbul'a bekliyorduk onunla Zahide Yetiş'in programında birlikte mutfağa girecektik. Sanırım tüm amacını bu evliliğe bağlamış. Giderken morali gayet yerindeydi. Ailesi de 'seni yeniden evlendiririz' demiş. Biz burada kalması için de ısrar ettik. Burada yerlere yatınca biz ona bir psikiyatriden destek al demiştik ama kabul etmedi.

"MAAŞI BEN ALACAĞIM, ÇOCUĞU DA SİZE BIRAKACAĞIM"

"Serkan çok iyi kalpli bir çocuk ben onu çok sevdim. Eşi, aileyi arayıp 'Maaşı da ben alacağım çocuğu da size bırakacağım' demiş. Benim annem de ilk bunu söylemişti. Çok üzüldüm Allah rahmet eylesin."