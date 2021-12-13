Müge Anlı’nın programında aldatıldığını öğrenmiş, yaşamına son vermişti: Serkan Kıyak'ın ailesi ilk kez konuştu

13 Aralık 2021 Pazartesi, 10:48

Ortadan kaybolan eşi Zehra Kıyak’ı bulmak için Müge Anlı’nın sunduğu 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına katılan Serkan Kıyak, canlı yayında eşinin pideci komşularına kaçtığını öğrenmiş, ardından da kendisi aldatan eşinin geri dönmesi için gözyaşları içinde haykırmıştı.

Eşinin, kendisini ve ailesini istemediğini ifade etmesiyle kendini yerlere atan Kıyak, "Bu mu emeklerimin karşılığı? Beni 4-5 defa aldattın, affettim. Dön gel! Yine affederim... 87 yaşında nenene nasıl kıydın, gittin? Zehra geleceksin... Ben seni sevdim. Ben sana ne yaptım? Hayallerimi yıktın. Yaşayamam ben... Şikayetçiyim" demişti.

Dün ise Kıyak'tan acı haber geldi.

32 yaşındaki Serkan Kıyak, ikamet ettiği Uşak'taki evinde yaşamına son verdi.

Yetiştirme yurtlarında büyüyen ve 2 yıl önce görücü usulü ile evlendiği eşinden bir yaşında da çocuğu olan Kıyak’ın eşinin kaçması sebebiyle bunalıma girdiği ve yakınlarına telefonundan mesaj çekerek helalleştiği öğrenildi.

YENİ BİR HAYATA BAŞLAYACAĞINI DUYURMUŞTU

Kıyak, son olarak tekrar programa çıkarak Müge Anlı’ya yaptığı böreği ikram etmiş ve eşinden ayrılmaya karar vererek yeni bir hayata başlayacağını duyurmuştu.

AİLESİ İLK KEZ KONUŞTU

Konuklarıyla birlikle siyah giyindiği görülen ünlü sunucu Müge Anlı, programı, 13 Aralık sabahında, Bugün aslında güzel haberlerle programı açmayı düşünüyordum ama ne yazık ki onları biraz ertelemek zorundayım. Çünkü dün çok üzücü bir haber aldım. Hepimiz onu çok sevmiştik, eşi için gözyaşı dökmüştü. Serkan Kıyak. Ne yazık ki buradan gittikten sonra çocuğunu ablasına bıraktıktan sonra hayatına son vermiş" sözleriyle açtı.

Anlı, "Daha doğrusu, evde ölü olarak bulunuyor. Şu an üzerindeki soruşturmalar sürüyor" dedi.

KUZENİ: 'ACIMIZ ÇOK BÜYÜK'

Canlı yayında Kıyak'ın ailesi de ilk kez konuştu.

Yayına bağlanan Serkan Kıyak'ın kuzeni Fatma Hanım, "Söylenecek söz yok aslında. Biz dünden beri evindeyiz. Gerçekten acımız çok büyük. Söyleyecek bir şey bulamıyorum şu an. Çok sevdiğimiz bir insandı ve bizi çok büyük hayal kırıklığına uğrattı, büyük acıya sebep oldu kendisi. Dün annesini aradı. Biz zaten haberi aldık, annesine gittik. Şu an burada değil, şehir dışında. Halamı arayıp, 'Zehra, çocuğum nerede? Onu almaya geleceğim' diye sordu ısrarla. Halam da çocuğun yerini söylemedi. Ve 'Çocuğumu da alacağım ve maaşımı da alacağım' dedi ve bunu gülerek söyledi. Sinir krizine girdi. Gizli numaradan aramış, ses kayıtları da vardır" diye konuştu.

"Zehra hep dalga geçti" diyen Fatma Hanım, "Gülerek, Serkan ağabeye mesajlar atarak resmen dalga geçti. Tüm Türkiye şahit oldu. Kendisi yerlere attı, çok ağladı" dedi.

KIZ KARDEŞİ: AĞABEYİM 'BENİM ÜNLÜ OLMA GİBİ BİR AMACIM YOK' DEDİ

Serkan Kıyak'ın kız kardeşi Ayşe Şenol ise, "Çok kötüyüz. Ağabeyim en son vedalaştı bizimle, kandırdı bizi. Hiç böyle bir şey yapmayacaktı. Otobüste çok konuştuk onunla. Çok konuştuk, 'Kızım için her şeyi yapacağım, istemiyorum lanet olsun' dedi. 'Ben bir daha çıkmayacağım programa, benim ünlü olma gibi bir amacım yok' dedi. Çocuğuna çok düşkündü. Babasının ninnisiyle uyudu dün gece" diye konuştu.