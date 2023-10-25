Müge Anlı isyan etti: ‘Azıp, kudurmuşsunuz’
Müge Anlı'nın programında ablası Nevrigül'ün bir zeytinlikte asılı bulunmasının ardından programa katılan Nazmiye'nin program görevlisi Yılmaz'a mesaj attığı ortaya çıktı.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ablası Nevrigül’ün bir zeytinlikte asılı bulunmasının ardından programa katılan Nazmiye’nin programın güvenliği Yılmaz’a mesaj attığı ortaya çıktı. Olayı öğrenen Müge Anlı isyan etti.
Nevrigül Alan'ın sır ölümü araştırılırken; kardeşi Nazmiye'nin canlı yayında olaylara müdahale etmek için yanında oturan güvenlik görevlisine mesajlar attığı ortaya çıktı.
Nazmiye'nin sosyal medya üzerinden Yılmaz'ı bulup mesaj atmasının ardından Müge Anlı şu ifadeleri kullandı:
"Sen bu çocuğu nasıl buldun… 'Sen niye ikide bir hep benim önüme geçiyorsun?' diye mesaj atmış.'Cevap ver de sana önemli bir şey söyleyeceğim' demiş. Azıp kudurmuşsunuz. Kusura bakma. Elin adamına nasıl mesaj atarsın. Nerden buldun adını soyadını Instagram'ını. Yapamazsınız ya. Siz kadınsınız. Kadın dediğin bir durur. Erkek gelir. Saldırılmaz."
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