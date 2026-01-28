Cumhuriyet Gazetesi Logo
Müge Anlı'nın programıyla gündeme gelmişti... 'Arife Gökçe' dosyasının şüphelisi Sinan Sardoğan tahliye edildi: İlk görüntüsü tartışma yarattı!

Müge Anlı'nın programıyla gündeme gelmişti... 'Arife Gökçe' dosyasının şüphelisi Sinan Sardoğan tahliye edildi: İlk görüntüsü tartışma yarattı!

28.01.2026 13:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Müge Anlı'nın programıyla gündeme gelmişti... 'Arife Gökçe' dosyasının şüphelisi Sinan Sardoğan tahliye edildi: İlk görüntüsü tartışma yarattı!

Ünlü sunucu Müge Anlı'nın programında gündeme gelen ve "Arife Gökçe" dosyasında baş şüpheli olarak anılan Sinan Sardoğan, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Sardoğan'ın tahliyesi sonrası paylaşılan görüntüleri ise kısa sürede gündem oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen "Arife Gökçe" kaybı olayında baş şüpheli olarak görülen Sinan Sardoğan, daha önce yaşlı kadınlara yönelik taciz iddiaları nedeniyle gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

Image

GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Tahliyenin ardından Sinan Sardoğan'ın sosyal medyada paylaşılan ilk görüntüleri kısa sürede gündem oldu. Tıraş olduktan sonra video çekerek paylaşan Sardoğan'ın, tutukluluk sürecinde kilo aldığı dikkat çekti.

MÜGE ANLI HABERİ DOĞRULADI

Bugünkü programında konuyu ele alan Müge Anlı, Sinan Sardoğan’ın cezaevinden çıktığı haberlerini doğruladı.

CİNSEL İSTİSMAR SUÇLAMASIYLA TUTUKLANMIŞTI

Sinan Sardoğan, 2018 yılında İstanbul Avcılar’da küçük bir erkek çocuğuna yönelik cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Programdaki agresif tavırları ve tutarsız açıklamalarıyla dikkat çeken Sardoğan, sosyal medyanın da gündemine oturmuştu.

İşte Sinan Sardoğan'ın son hali:

Image

İlgili Konular: #Müge Anlı #Tahliye #Müge Anlı ile Tatlı Sert #Arife Gökçe #Sinan Sardoğan