Müge Anlı'nın programıyla gündeme gelmişti... 'Arife Gökçe' dosyasının şüphelisi Sinan Sardoğan tahliye edildi: İlk görüntüsü tartışma yarattı!

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında işlenen "Arife Gökçe" kaybı olayında baş şüpheli olarak görülen Sinan Sardoğan, daha önce yaşlı kadınlara yönelik taciz iddiaları nedeniyle gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Tahliyenin ardından Sinan Sardoğan'ın sosyal medyada paylaşılan ilk görüntüleri kısa sürede gündem oldu. Tıraş olduktan sonra video çekerek paylaşan Sardoğan'ın, tutukluluk sürecinde kilo aldığı dikkat çekti.

MÜGE ANLI HABERİ DOĞRULADI

Bugünkü programında konuyu ele alan Müge Anlı, Sinan Sardoğan’ın cezaevinden çıktığı haberlerini doğruladı.

CİNSEL İSTİSMAR SUÇLAMASIYLA TUTUKLANMIŞTI

Sinan Sardoğan, 2018 yılında İstanbul Avcılar’da küçük bir erkek çocuğuna yönelik cinsel istismar suçlamasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Programdaki agresif tavırları ve tutarsız açıklamalarıyla dikkat çeken Sardoğan, sosyal medyanın da gündemine oturmuştu.

İşte Sinan Sardoğan'ın son hali: