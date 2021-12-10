Müge Anlı'da hareketli anlar: Emniyet devreye girdi

10 Aralık 2021 Cuma, 12:28

ATV'de yayınlanan ve sunuculuğunu Müge Anlı'nın üstlendiği 'Müge Anlı İle Tatlı Sert' programının 9 Aaralık Perşembe günü yayınlanan bölümünde hareketli anlar yaşandı.

Milyoner olma hayalleri kuran Emine Karayılan, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Hem altınlarını hem de eşini kaybeden kadının anlattıkları herkesi şaşkına çevirdi. Yaşananlar, sosyalmedya da gündem oldu.

STÜDYODA GÖZALTINA ALINDI

Akrabasının sevgilisi tarafından dolandırıldığını iddia eden Emine Karayılan, 1 milyon TL hayalleri kurdu.

Eşinden habersiz binlerce liralık altınını Ayşe ve Adem Demir'e veren mağdur kadın, doğumundan hemen önce eşi tarafından terk edildi. Emine Karayılan, bahsi geçen isimlerle Müge Anlı canlı yayınında yüzleşirken gelen ihbarlar sonrası emniyet ekipleri harekete geçti.

BİNLERCE LİRASINI KAPTIRDI

Eşinden habersiz bir şekilde 6 bilezik, 1 Osmanlı Tuğrası, 14 cumhuriyet altını ve çok sayıda ziynet eşyasını dolandırıcılara kaptıran Karayılan, yaşananların kendisini çok yıprattığını söyledi.

Her şeyin kuyumcu borcunun olması ve eşinin kulağına gitmesi ile ortaya çıktığını ifade eden Emine Karayılan, "Çok yalan söyledim eşime ama böyle olacağını bilmiyordum. Beni eşime ihanet etmekle bile suçladılar" dedi.

8 Ekim'de doğum yapan ve yaklaşık 300 bin liralık altınını kaptıran Emine Karayılan, çocuklarından ve eşinden oldu, Müge Anlı'dan yardım istedi. Eşinin, sadakatinden şüphe duyduğu için kendisini evden attığını anlatan kadın, canlı yayında gözyaşı döktü.

Karayılan, "Eşim, bir aylık bebeğimizin kendisinden olduğuna inanmıyor. O yüzden beni affetmiyor" diye konuştu. Emine Karayılan, Ayşe Demir ve Adem Demir ile yüzleşerek eşi Osman'ın paralarını kimseye yedirmeyeceğini söyledi.

'SÖYLENENLER İFTİRA' DEDİ

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlananların söyledikleriyse Adem Demir ve Ayşe Demir'i oldukça kızdırdı.

Adem Demir'in Gaziantep'te farklı kişileri 'hazine' vaadiyle kandırdığını iddia eden izleyiciler, çok sayıda mağdurun olduğunu öne sürdü. Ayşe Demir ve Adem Demir, haklarında söylenenlerin iftira olduğunu dile getirdi.

Canlı yayına gelen telefonlar sonrası emniyet ekipleri harekete geçti.

Yayını izleyen ve ihbar kabul eden dolandırıcılık büro amirliği Emine'nin başvuru yapması ile çalışma başlatılacağını ifade etti.