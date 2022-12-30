Armağan Çağlayan'ın 'Beni aramadı' dediği Ayta Sözeri'den yanıt: 'Benden bu telefonu beklediğine inanamadım'

30 Aralık 2022 Cuma, 13:18

Ünlü yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan, geçen haftalarda akciğer kanseri tedavisi görmeye başladı.

Bu süreçte sevenlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kendisini aramayan Nükhet Duru ve Ayta Sözeri'ye kırıldığını açıkladı. Çağlayan'ın sözlerine Sözeri'den cevap gecikmedi.

"BU KADAR DEĞERLİ MİYMİŞİM?"

2. Sayfa'nın haberine göre; bir mekan çıkışı kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden şarkıcı Ayta Sözeri, Çağlayan'ın çıkışı için "Armağan'ın paylaşımını bir arkadaşım attı. Ben böyle şeylere nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum" dedi.

Sözeri şöyle konuştu:

"Ömrü boyunca sevdiklerini kaybetmiş bir insan olarak sevdiği herhangi bir şeyi kaybetmek istemeyen biriyim. Armağan Çağlayan hasta değil diye düşünmek istiyorum. Aradığım zaman da ne söylemen gerektiğini bilmiyorum. O yüzden de aramadım. Armağan haklı mı? Yerden göğe kadar haklı. Bir de gerçekten benden bu telefonu beklediğine de inanamadım. Yani ben bu kadar değerli miymişim onun için. Bundan sonra her saat başı kendimi affettirene kadar arayacağım."

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN İSİM VERMİŞTİ

Armağan Çağlayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kendisini aramayan ünlü isimlere şu sözlerle seslenmişti:

"Şimdi saçma sapan kaprislerimle bir dakikanızı alacağım. Hastalığım sırasında o kadar çok arayan soran yazan oldu ki, açıkçası bu kadar sevildiğimi bilmiyordum. Hepinize minnettarım. Ama iki kişinin aramaması beni çok üzdü birisi Nükhet Duru, diğeri Ayta Sözeri. Bu sitem değil. Sitem etmeye hakkım yok zaten. Bu sadece, kendi sınırlarımı daha iyi çizmek için kendime bir uyarı. Hepimize minnettarım. Sonsuza dek... En sevdiklerimizin, ufacık tefecik sevdiği olamıyoruz bazen! İnsan kırılıyor."

Armağan Çağlayan, YouTube kanalında yer alan Gör Beni programının 100. bölümünde Ayta Sözeri'yi konuk almıştı. Çağlayan 2 sene önce de programında Sözeri'yi konuk etmişti.