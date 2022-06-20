Müge Anlı'nın evleneceğini açıkladığı Şinasi Yüzbaşıoğlu kimdir?

20 Haziran 2022 Pazartesi, 15:23

ATV'nin sevilen ismi Müge Anlı bugün hayranlarına mutluluk dolu bir haber verdi. "Bugün kendimle ilgili bir haber vereceğim. Aslında cuma günü verecektim bu haberi ama ne yazık ki, o kadar yalan yanlış haberler çıkıyorki. Ben zaten hiçbirine cevap vermem. Hiç muhatap almıyorum kimseyi kendime. siz beni izliyorsunuz, kötü yazanlara söylüyorum yazıyorsunuz. sizi okumuyorum!

Cuma günü vermeyi düşünüyordum bu haberi ama bugün vermeyi daha uygun gördüm. Sevgili dostlar beni yıllarca evinizde misafir etmekle kalmadınız, ailenizin bir ferdi olarak da kabul ettiniz. Bu yüzden de kendimle ilgili sizleri de çok mutlu edecek bir haberi ilk ağızdan duymanızı istedim. Evlenmeye karar verdim."

"MÜSTAKBEL DAMADINIZIN ADI: ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU"

Anlı, "Herkes evleniyor çok abartacak bir şey yok bence ama mutlu olacağınızı biliyordum," diyerek ekledi,

"Dualarınızı almak istedim. Müstakbel damadınızın adını da açıklayayım. O mu, bu mu, şu mu olmasın. Müstakbel damadınızın adı Şinasi Yüzbaşıoğlu. Kendisi devlet memuru. Çok da saygı duyduğum bir mesleği var. Siz her zaman benim özel yaşamıma saygı duydunuz. Bu kararıma da saygı duyacağınıza, mutluluğum için de edeceğinize eminim." dedi.

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU KİMDİR?

Müge Anlı ile evlenecek olan Şinasi Yüzbaşıoğlu, İstanbul Asayiş Şube Müdürü olarak biliniyor. Şinasi Yüzbaşıoğlu 2021 yılında bu makama atandı.

ŞİNASİ YÜZBAŞIOĞLU MESLEĞİ NE?

İstanbul Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu yaklaşık 1 yıldır görevini İstanbul'un asayişini sağlamak için sürdürüyor. Şinasi Yüzbaşıoğlu daha önce ise Adana Emniyet Müdürlüğü'nde görevliydi.