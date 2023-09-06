Müge Anlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lidya Müge Akdağ katıldığı programda ortaya çıktı
Ünlü televizyoncu Müge Anlı'nın ilk evliliğinden dünyaya gelen ve gözlerden uzak büyüttüğü hukuk öğrencisi kızı Lidya'nın geçen aylarda "Aileler Yarışıyor" isimli programa katıldığı ortaya çıktı.
Uzun yıllardır ATV ekranlarında program yapan ve geniş bir hayran kitlesine ulaşan Müge Anlı'nın Burhan Akdağ ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Lidya Müge Akdağ'ın Ramazan ayında arkadaşlarıyla Aileler Yarışıyor programına katıldığı ortaya çıktı.
GÖZLERDEN UZAK BİR HAYAT YAŞIYOR
Koç Üniversitesi'nde hukuk bölümünü okuyan Lidya Müge Akdağ, ailesinin yanı sıra gözlerden uzak sakin bir hayat yaşıyor. Son olarak Akdağ'ın geçen Ramazan ayında Asuman Krause'nin sunduğu Aileler Yarışıyor programında ortaya çıktı.
Arkadaşlarıyla "Kunaryalar" adını verdikleri takımla yarışmaya katılan Lidya Müge Akdağ, sosyal medyada da oldukça konuşuldu.
2 KERE EVLENMİŞLERDİ
Müge Anlı ve gazeteci Burhan Akdağ, 1993 yılında nikah masasına oturmuş 2002 yılında kızları Lidya'yı kucaklarına almıştı. Bir süredir sonra şiddetsiz geçimsizlik yaşamaya başlayan Anlı ve Akdağ, 2008 yılında boşandı.
İkili boşandıktan sonra yeniden bir araya gelerek evlendi. Ancak çift bu sefer de Anlı'nın şiddet iddiasıyla bitti.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü yönetmen yüzmek için girdiği gölde boğularak öldü
- İstanbul'daki selde can kaybı yükseldi!
- Kutlayan vekiller de hedef oldu
- Telefonunu açtı, havaya uçtu
- Madımak failinin cezası kaldırıldı
- Sel İstanbul'u vurdu!
- Herkesin içinde damada kurşun yağdırdı!
- Sorun ekonomik değil psikolojikmiş!
- Ödeme yapılmazsa süreç nasıl işleyecek?
- İstanbul'da metro istasyonları kapatıldı