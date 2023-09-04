Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı başladı mı? Müge Anlı saat kaçta başlayacak? Müge Anlı'nın programına nasıl gidilir?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezonu merakla bekleniyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezonda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı saat kaçta başlayacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2023 - 13:13
Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı başladı mı? Müge Anlı saat kaçta başlayacak? Müge Anlı'nın programına nasıl gidilir?
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Müge Anlı'nın ATV ekranlarında yayınlanan programın yeni sezonu birçok yurttaş tarafından merak konusu oldu.

Peki Müge Anlı ne zaman başlayacak? Müge Anlı saat kaçta başlayacak? 

MÜGE ANLI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya bu sezon da devam edecek.Faili meçhul dosyaların aydınlatılmaya çalışıldığı program Televizyon İzleme Araştırma Komitesi (TİAK) reytinglerine göre Türkiye'nin en çok izlenen gündüz kuşağı programı olarak açıklanmıştı. Müge Anlı'nın yeni 2023-2024 sezonunun başlayacağı tarih ise 4 Eylül olarak açıklandı.

MÜGE ANLI BAŞLADI MI?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 4 Eylül sabahi itibarıyla başladı. 

MÜGE ANLI NE ZAMANDIR YAYINLANIYOR?

Müge Anlı, ATV ekranlarında 15 yıldır programı ekibiyle birlikte yapıyor. 

MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINA NASIL GİDİLİR?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmak istiyorsanız başvuru yapmanız gerekmektedir. Programa başvuran konuklar gibi telefon numarasından arayıp seyirci olarak katılmak istediğinizi belirtmeniz gerekiyor. Daha sonra sizden istenilen bilgileri tamamladıktan sonra programa katılabiliyorsunuz. 


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