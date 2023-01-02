Müge Anlı'ya canlı yayında taciz: 'Sana buradan bir uçarım'
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp Arife Gökçe olayında, pek çok kadını taciz ettiği için şüphelerin odağındaki Sinan Sardoğan'ın bacaklarına baktığını gören Müge Anlı tepki gösterdi. Anlı, "Benim bacaklarıma bakma, sana bir uçarım buradan yararım senin beynini" diyerek tepki gösterdi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına kendisinden yaşça büyük olan kadınlara cinsel içerikli mesajlar atıp fiziksel taciz uygulayan Sinan Sardoğan hakkında canlı yayında birçok iddia ortaya atıldı. Çok sayıda kadın bağlanarak Sardoğan'ın tacizci olduğunu söyledi. Sardoğan ise günlerdir kayıp olan 64 yaşındaki Arife Gökçe olayına ilişkin verdiği çelişkili ifadelere rağmen iddiaları yalanladı.
Programda Sardoğan'ın bacaklarına baktığını söyleyen Anlı, ''Bakma bacağıma. Bacağıma bakıyorsun, sakın bakma. Sana var ya bir uçarım buradan, yararım senin beynini'' diyerek tepki gösterdi.
23 SUÇ KAYDI
Öte yandan Anlı, Sinan Sardoğan'ın 23 tane suç kaydı olduğunu, 3 kez kadın kaçırdığını, 5 kez taciz suçu işlediği ve tek cezasının izinsiz odun kesmekten 19 gün ceza almak olduğunu duyurdu.
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