Yayınlanma: 05.12.2023 - 16:30

Güncelleme: 05.12.2023 - 16:30

Mühendislik, çağdaş toplumların gelişiminde büyük rol oynayan ve birçok alanda önemli katkılarda bulunan bir meslek dalıdır. Peki, Mühendisler Günü nedir? Mühendisler Günü ne zaman kutlanır? Mühendisler Günü sözleri...

MÜHENDİSLER GÜNÜ NEDİR, NE ZAMAN KUTLANIR?

Mühendisler Günü, Türk mühendislerinin toplumda ve endüstrideki katkılarını vurgulamak ve mühendislik mesleğini ön plana çıkarmak amacıyla düzenlenen bir etkinliktir. Türkiye'de Mühendisler Günü, her yıl 5 Aralık'ta kutlanmaktadır.

MÜHENDİSLER GÜNÜ NASIL KUTLLANIR?

Mühendisler Günü etkinlikleri genellikle çeşitli organizasyonlar, üniversiteler ve meslek odaları tarafından düzenlenir. Bu etkinlikler, mühendislerin bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkılarını kutlamayı, mühendislik mesleğini teşvik etmeyi ve gençleri mühendislik alanına çekmeyi amaçlar. Ayrıca, bu gün, mühendislik mesleğinin toplumda daha iyi anlaşılmasını ve takdir edilmesini sağlamayı hedefler.

ATATÜRK'ÜN MÜHENDİSLİK HAKKINDA SÖYLEDİĞİ SÖZLER

"Bir millet ki üniversite gençliğini ihmal ederse, yarınlardaki kalkınmasına geri kalır. Bizim için öğrenci demek, mükemmel birer insandemektir. Gençliğimizi en iyi şekilde yetiştirecek, bilimde, fende, sanatta en yüksek seviyelere çıkaracak olan üniversitelerimizdir."

"Türkiye Cumhuriyeti, şimdiye kadar görülmemiş bir inkılâp hamlesi ile, fikir, kültür, sanat, fen ve bilim sahalarında bir dünya medeniyeti yapmağa karar vermiştir."

"Bütün ümidim gençliktedir. Siz gençler, benim güvenilmez kudretimdir."

"Milletimizin gençleri, hepiniz Türk milletinin yüksek karakterli bireylerisiniz. Yalnız karakter ve fazilette değil, fikir ve bilgide de üstün olacaksınız."

"Medeniyetin tarlasında çalışanlar, bilhassa ziraat, iktisat, tıp, fen, hukuk, tarih, sosyoloji gibi ilimlerle meşgul olanlar, fikir ve ilim sahibi olanlar, bir milleti medeni kılan unsurlardır."