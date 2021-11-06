Muhteşem Yüzyıl'daki 'Meryem Uzerli' krizine Cansu Dere de dahil oldu

06 Kasım 2021 Cumartesi, 17:23

Ünlü yapımcı Timur Savcı, geçtiğimiz günlerde Simge Fıstıkoğlu’nun kendi adını taşıyan YouTube kanalına konuk olmuştu.

'Muhteşem Yüzyıl', 'Suskunlar', 'Kavak Yelleri', 'Muhteşem Yüzyıl Kösem', 'Bir Zamanlar Çukurova' gibi reyting rekorları kıran dizilerin yapımcısı Timur Savcı, programda samimi açıklamalarda bulunmuştu.

Ünlü yapımcı, 2011-2014 yılları arasında yayınlanan ve yurt dışında da birçok hayranı olan 'Muhteşem Yüzyıl' dizisi hakkında da konuşmuştu.

ÇEKİMLERİ BIRAKIP ALMANYA'YA GİTMİŞTİ

'Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan’ı canlandıran Meryem Uzerli, 2013 yılında 'tükenmişlik sendromu' yaşadığı gerekçesiyle çekimleri yarıda bırakıp Almanya’ya gitmişti. Yapım şirketi de onun yerine ekibe Vahide Perçin’i dahil etmişti.

"SAYGISIZLIK"

Yıllar sonra konuyla ilgili açıklama yapan Timur Savcı, Meryem Uzerli’nin “tükenmişlik sendromuyla” aniden diziyi bırakmasını tüm ekibe karşı saygısızlık, şımarıklık olduğunu düşündüğünü söylemişti.

"GERİ DÖNÜŞÜ YOKTU"

Savcı, “Meryem’in diziyi bırakması bana da sürpriz oldu. Bu durumlarda seri katil soğukkanlılığım var. Meryem’in abisi araya girdi, başkaları araya girmeye çalıştı ama bitti dedim. Geri dönüşü yoktu artık” diye konuşmuştu.

ÜNLÜ YAPIMCIYA CANSU DERE'DEN DESTEK

Haber Global'de yer alan habere göre; son olarak yapımcı Timur Savcı’ya oyuncu Cansu Dere’den de destek geldi.

Cansu Dere, önceki akşam Muhteşem Yüzyıl’da birlikte rol aldığı Selma Ergeç ve Nur Fettahoğlu ile bir araya geldi. Nur Fettahoğlu’nun doğum gününü kutlamasına katılan ünlü oyuncu mekan çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Dere’ye yapımcı Timur Savcı’nın Meryem Uzerli için söylediği “Diziyi bırakması şımarıklıktı” açıklaması soruldu.

41 yaşındaki oyuncu, “Timur ne dediyse, doğru söylemiştir” dedi.

Ünlü oyuncu Cansu Dere de, bir zamanlar Muhteşem Yüzyıl'da rol almıştı.