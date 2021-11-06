Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Galatasaray sorusu: Yarışmacı çekilmek zorunda kaldı
ATV'nin fenomen yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', Cuma akşamı izleyicilerle buluştu. Yarışmacı Zuhal Aşçı'nın karşısına çıkan 'Galatasaray' sorusu ise sosyal medyaya damga vurdu. Aşçı, yarışmadan çekilmek zorunda kaldı.
Yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.
ATV'de yayınlanan programda bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları yer aldı. Bölümde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele verdi.
Yayınlanan bu bölümde Zuhal Aşçı isimli yarışmacı sosyal medyaya damga vurdu. Aslen Niğdeli olan 42 yaşındaki Zuhal Aşçı, yarışmaya Ankara’dan katıldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunu olan Aşçı, 14 yıldır bir kamu kurumunda uzman olarak çalışıyor.
En büyük hayalinin 11 yıldır yazdığı "Kızıma Nasihatlerim" adlı kitabını çıkartmak olduğunu söyleyen Aşçı, yarışmada kaşısına çıkan Galatasay sorusuna yanıt veremeyince çekilmek zorunda kaldı.
Aşçı'ya sorulan soru şu şekilde:
2000'de UEFA Kupasını kazanan Galatasaray'ın Arsenal'ı yendiği final maçında son penaltı golünü kim atmıştır?
A- Hagi
B- Ergün Penbe
C- Popescu
D- Ümit Davala
Doğru Cevap: Popescu
NE OLMUŞTU?
2000 UEFA Kupası Finali, 17 Mayıs 2000 tarihinde Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadyumu'nda oynanan, UEFA Kupası 1999-2000 sezonu'nun şampiyonunun belirlendiği maçtır. Türk kulübü Galatasaray ile İngiliz kulübü Arsenal arasında oynanan ve normal süresi 0-0 biten maçı Galatasaray, penaltı vuruşları sonucu 4-1 kazanarak kupanın sahibi oldu.
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