Mükremin Gezgin'in doğum videolarını çektiği tıp merkeziyle ilgili yeni gelişme

11 Haziran 2022 Cumartesi, 10:50

Sosyal medya platformu TikTok'ta yayımladığı videolarda kendisini 9 aydır hamile gibi gösteren Mükremin Gezgin, son olarak doğum yapmış gibi bir bebekle fotoğrafını paylaşmıştı. Gezgin'in bu paylaşımları sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Gezgin hakkında bir grup, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurularının ardından şikayetçi olan kişilerin ifadelerini alan savcılık, Gezgin hakkında soruşturma başlatmıştı.

TIP MERKEZİNİN FAALİYETLERİ DURDURULDU

Son olarak, Sağlık Bakanlığı, sosyal medyada doğum mizansenli videolar paylaşan Mükremin Gezgin hakkında harekete geçti. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Şikayet-Denetim-Değerlendirme Komisyonu'nda Mükremin Gezgin'in görüntülerini çekildiği tıp merkezi incelendi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin haberine göre; Bakanlık, Mükremin Gezgin'in doğum videoları ve görsellerinin çekildiği Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan tıp merkezinin faaliyetlerini durdurdu ve merkez mühürlendi.

TABELA DEĞİŞTİRİLMİŞ

Komisyon tıp merkezine yönelik olarak cezai müeyyide uygulanmasına karar verdi. Yapılan denetimde medyada çıkan görüntülerde izlenen tıp merkezinin -2. katında yer alan ameliyathanesine gidildiğinde tabelasının değiştirilerek yerine doğumhane tabelasının asılarak çekimlerin bu mekanda yapıldığına dikkat çekildi.

Denetim raporunda videonun devamında hasta odası olarak görülen mekanda yapılan çekimlerin kurumun 3. katında asansörün solunda bulunan ve kapı girişinden lazer odası olarak belirtilen odada yapıldığı ifade edildi.

TIP MERKEZİNİN MÜDÜRÜ KONUŞTU

Tıp merkezinin mesul müdürü Dr. C.Ö, 4 Haziran 2022 tarihinde cumartesi günü öğleden sonra mesai bitimi (saat 13.00'den sonra) bilgisi dışında olayın gerçekleştiğini ifade etti. C.Ö, denetim saatinde olaydan haberdar olduğunu ancak olaya müdahale şansının olmadığı ifade etti.