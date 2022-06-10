Doğum mizansenli videolar paylaşan TikTok fenomeni Mükremin Gezgin'e soruşturma

10 Haziran 2022 Cuma, 00:05

Sosyal medyada doğum mizansenli videolar paylaşan Mükremin Gezgin hakkında bulunulan suç duyuruları üzerine soruşturma başlatıldı.

Sosyal medya platformu TikTok'ta yayınladığı videolarda kendisini 9 aydır hamile gösteren Gezgin, son olarak doğum yapmış gibi bir bebekle fotoğrafını paylaşan Gezgin hakkında bir grup, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurularının ardından şikayetçi olan kişilerin ifadelerini alan savcılık, Gezgin hakkında soruşturma başlattı.