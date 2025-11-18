Survivor kadrosunda şu ana kadar Bayhan, Dilan Çıtak, Keremcem, Mert Nobre, Serhan Onat ve Meryem Boz açıklanmıştı. Bugün bu isimler arasına Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın da girdi. Peki, Murat Arkın kimdir, kaç yaşında, nereli? Murat Arkın dizi ve filmleri

MURAT ARKIN KİMDİR?

4 Mayıs 1975'te İstanbul'da doğdu. Türk oyuncudur. Sinemada canlandırdığı Battal Gazi karakteri ile tanınan Cüneyt Arkın'ın oğludur.

Çocukluk yıllarında babasının oynadığı 1979 yapımı Vatandaş Rıza ve 1981 yapımı Önce Hayaller Ölür filmlerinde çocuk karakterleri canlandırarak oyunculukla tanışan Arkın, ilk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Enformatik Bölümünden mezun oldu. Yüksek lisans için gittiği Londra'da eğitiminin ardından burada bir şirket kurarak Londra'da yaşamaya başladı.

2011 yılında İstanbul'a geldiği sırada bir ajans aracılığıyla Pis Yedili dizisinde oyunculuk yapmaya başladı. 2012 yılında FOX'ta yayınlanan Harem isimli komedi dizisinde "Kare Murat" karakterini canlandırdı. Ayrıca 2014 yılında Panzehir isimli filmde Kara Cemal'in gençliğini canlandırmıştır. 2016 Kasım'da vizyona giren Dağ II filminde "Arif" karakterini canlandırmıştır. 2018 yılında Star TV’de yayımlanan "Börü" adlı, Özel Harekât polislerinin operasyonlarını anlatan 6 bölümlük mini seri ve 15 Temmuz darbe girişiminin olduğu geceyi anlatan aynı adlı filmde (Börü) Özel Harekât Polisi Kemal Boratav karakterini canlandırmıştır. Son olarak 2021-2022 yılları arasında BluTV'de yayımlanan ve serinin ilk dizisi Börü’nün başlangıç tarihinden 25 sene sonrasını anlatan mini seri Börü 2039'da yine Kemal Boratav karakterini canlandırdı.

FİLMLERİ

1979 Vatandaş Rıza

1981 Önce Hayaller Ölür

2014 Panzehir 2016 Dağ II

2018 Arif V 2162018 Hürkuş: Göklerdeki Kahraman

2018 Börü

DİZİLERİ

2011 Pis Yedili

2012 Harem

2014 Makina Kafa

2018 Börü

2022 Uykusuzlar Kulübü

2021-2022 Börü 2039