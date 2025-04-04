Sergen Deveci kimdir? Sergen Deveci kaç yaşında, nereli? Sergen Deveci'nin hayat hikayesi ve kariyeri

Ünlü komedyen Sergen Deveci'nin AKP'li Niğde Belediyesi tarafından gösterisinin iptal edildiği açıklandı. Bu gelişmenin üzerine Deveci'nin hayatı ve kariyeri araştırma konusu oldu. Peki, Sergen Deveci kimdir? Sergen Deveci kaç yaşında, nereli?

Sergen Deveci kimdir? Sergen Deveci kaç yaşında, nereli? Sergen Deveci'nin hayat hikayesi ve kariyeri
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.04.2025 - 10:19

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı protestolarda yer alan ve çektiği videolarla farkındalık oluşturan komedyen Sergen Deveci ise bu videolarının ardından AKP'li Niğde Belediyesi tarafından gösterisinin iptal edildiğini duyurdu. Peki, Sergen Deveci kimdir? Sergen Deveci kaç yaşında, nereli?

SERGEN DEVECİ KİMDİR?

Sergen Deveci 1991 yılında İzmit'te doğdu. Sosyal medyada paylaştığı skeçler ile tanındı. Kocaeli Şehir Tiyatrosu'nda eğitim alan Deveci İstanbul'da pek çok oyunda yer aldı.

SERGEN DEVECİ'NİN ROL ADLIĞI DİZİ VE FİLMLER

-Bonkis

-Aslında Özgürsün

-Sadece Arkadasiz

-Annemin Gelini


Etiketler: #Sergen Deveci #kimdir? #Ekrem İmamoğlu

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