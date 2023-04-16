Murat Başaran kimdir, nereli, kaç yaşında? Murat Başaran kiminle evlendi?
Murat Başaran, bir yıldır aşk yaşadığı Ayten Öztürk ile evlenmesiyle gündem oldu. Yurttaşlar, Murat Başaran'ın kim olduğunu merak edip arama motorlarında araştırmalar yapmaya başladı. Peki, Murat Başaran kimdir, nereli, kaç yaşında? Murat Başaran şarkıları neler?
Şarkıcı Murat Başaran ile bir yıldır aşk yaşadığı iş kadını Ayten Öztürk, Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde kıyılan nikâh ile dünyaevine girdi. Çiftin şahitliklerini Ahmet Selçuk İlkan, Ömür Gedik ve Polat Yağcı üstlendi. Peki, Murat Başaran kimdir, nereli, kaç yaşında? Murat Başaran şarkıları neler?
MURAT BAŞARAN KİMDİR?
Murat Başaran, 4 Haziran 1974 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.
Murat Başaran, 1997 yılında katıldığı Pop Show adlı beste yarışmasında 2. oldu. Şahin Özer'in de keşfi ile 1999 Kasım ayında Azıcık Ucundan adlı ilk albümünü çıkardı. 3 yıl sonra Hadi Sende Kudur albümünü 2002 Ağustos ayında çıkarmıştır. Hakan Peker'in 2000 yılına damgasını vuran Karam şarkısının söz yazarıdır. Bu dönemde Yalın, Gökhan Özen, Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu gibi diğer sanatçılara besteler verdi.
Murat Başaran, 2005 Aralık ayında yayımladığı Sana Ölürüm adlı üçüncü albümüyle 12. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde En İyi Pop Erkek Sanatçı ödülünü aldı. Bu albümdeki Nankör ve Sana Ölürüm adlı şarkıları öne çıktı. 2,5 yıl aradan sonra 7 Ocak 2008'de Canın Sağolsun adlı albümünü çıkardı. 2013 yılında İşte O Sensin adlı albümü ile tekrar müzik listelerinde yer aldı.
MURAT BAŞARAN ALBÜMLERİ
- Azıcık Ucundan (1999)
- Hadi Sende Kudur (2002)
- Sana Ölürüm (2005)
- Canın Sağolsun (2008)
- İşte O Sensin (2013)
MURAT BAŞARAN ŞARKILARI
- Canın Sağolsun (2008)
- Yaşamak Siyah Beyaz (2016)
- Küsülmez Aşka (2016)
- Haydi Türkiye! (2016)
- Ya Ya Ya (2017)
- Gizli Saklım (2018)
- Alev Alev (Furkan Bayraktar ile) (2019)
- Yana Yana (feat. Yıldız Tilbe) (2019)
- Sabır (2020)
- Bırakmam Seni (Ömür Gedik ile düet) (2020)
- Leyla (2020)
- Kaçıracağım Seni (2021)
- Dön (2021)
- Yanmayacaksun (2022)
- İstanbul (2023)
- Azıcık Ucundan
- Dert Değil
- Başı Belalı Yar
- Ya Ya Ya
- Yok Canımın İçi
- Seni Üzerler
- Bir Öpücük Kesmez
- Yetti Gari
- Nankör
- Sana Ölürüm
- Değer Bilmezlere
- Sarmaş Dolaş
- Canın Sağolsun
- Kader Bu
- Sanadır Yar
- Yıkılsın Meyhaneler
- Vicdansız
- Kara kilit
- Mağrur
- Alev Alev
- İşte O Sensin
- Gülümse Anne
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Eskort araçla İstanbul’a döndürüldü'
- AKP'li Hüseyin Çelik'ten çok konuşulacak seçim tahmini
- İmamoğlu: Depremden sonra neredeydiniz diye soracağız...
- Ünlü komedyen Okan Karacan gözaltına alındı!
- 'Normal bir insan bunu söyleyemez'
- Belediye otobüsü ile kamyon çarpıştı: 7 yaralı
- 'Bunun çok ağır sonuçları olacak'
- 'Kaç kişinin hakkı yendi?'
- Ahmet Hakan'dan Kızılay Başkanı Kınık'a çağrı
- Kılıçdaroğlu'nun programı netleşti