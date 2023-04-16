Murat Başaran kimdir, nereli, kaç yaşında? Murat Başaran kiminle evlendi?

Yayınlanma: 16.04.2023 - 11:32

Güncelleme: 16.04.2023 - 11:32

Şarkıcı Murat Başaran ile bir yıldır aşk yaşadığı iş kadını Ayten Öztürk, Beşiktaş Evlendirme Dairesi’nde kıyılan nikâh ile dünyaevine girdi. Çiftin şahitliklerini Ahmet Selçuk İlkan, Ömür Gedik ve Polat Yağcı üstlendi. Peki, Murat Başaran kimdir, nereli, kaç yaşında? Murat Başaran şarkıları neler?

MURAT BAŞARAN KİMDİR?

Murat Başaran, 4 Haziran 1974 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

Murat Başaran, 1997 yılında katıldığı Pop Show adlı beste yarışmasında 2. oldu. Şahin Özer'in de keşfi ile 1999 Kasım ayında Azıcık Ucundan adlı ilk albümünü çıkardı. 3 yıl sonra Hadi Sende Kudur albümünü 2002 Ağustos ayında çıkarmıştır. Hakan Peker'in 2000 yılına damgasını vuran Karam şarkısının söz yazarıdır. Bu dönemde Yalın, Gökhan Özen, Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu gibi diğer sanatçılara besteler verdi.

Murat Başaran, 2005 Aralık ayında yayımladığı Sana Ölürüm adlı üçüncü albümüyle 12. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde En İyi Pop Erkek Sanatçı ödülünü aldı. Bu albümdeki Nankör ve Sana Ölürüm adlı şarkıları öne çıktı. 2,5 yıl aradan sonra 7 Ocak 2008'de Canın Sağolsun adlı albümünü çıkardı. 2013 yılında İşte O Sensin adlı albümü ile tekrar müzik listelerinde yer aldı.

MURAT BAŞARAN ALBÜMLERİ

Azıcık Ucundan (1999)

Hadi Sende Kudur (2002)

Sana Ölürüm (2005)

Canın Sağolsun (2008)

İşte O Sensin (2013)

MURAT BAŞARAN ŞARKILARI