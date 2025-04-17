Murat Cemcir'den samimi açıklamalar: 'Hayatın dramından beslenirim'

Yayınlanma: 17.04.2025 - 15:10

Güncelleme: 17.04.2025 - 15:10

Ahmet Mümtaz Taylan’ın NTV ekranlarında yayınlanan “Empati” programının bu haftaki konuğu, oyuncu Murat Cemcir oldu. Programda hayatına ve duygularına dair samimi açıklamalarda bulunan Cemcir, izleyicilere hem düşündüren hem de duygulandıran bir sohbet sundu.

Programın başında “Hayat nedir?” sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu, “Hayat, evvel ile ahir arasında araftır. Hayat bir kurgudur çünkü kadere inanırım. İnsan kendi kaderini kendisi yaratır, oyun gibi gördüğünde” ifadelerini kullandı.

“HAYATIN GENELDE DRAMINDAN BESLENİRİM”

Genellikle komedi yapımlarındaki rolleriyle tanınan Cemcir, iç dünyasında ise dramın daha baskın olduğunu şu sözlerle dile getirdi: “Hayatın genelde dramından beslenirim. Önce dramı anlayıp o dramın bana verdiği duyguyu yaşarım... Sonra hemen komedi kısmına geçerim.”

“TOPRAĞI ÇOK İYİ BİLİRİM”

Ahmet Mümtaz Taylan’ın “Nasıl bir aileye doğdun?” sorusunu da içtenlikle yanıtlayan oyuncu, “Niksar’da doğdum. Zor ve güzel bir çocukluktu. Kalabalık bir aileydi. Kışları okurdum, yazları tarlada çalışırdım. Haliyle ben toprağı çok iyi bilirim. Köyde 48 hane vardı ve hepsi bir aile gibiydi, birlikte eğlenirdik” dedi.

“ANNEM AŞIK OLDUĞUM İLK KADIN”

Annesinden bahsederken gözleri dolan Murat Cemcir, ona olan sevgisini şu cümlelerle anlattı: “Annem aşık olduğum ilk kadın. Çok özel bir karakter. Bugün yazabiliyorsam, yapabiliyorsam onun sayesinde. Çok ciddi şakalar yapar ama hiç belli etmez. En üzgün anında seni güldürür, en sinirli anında sakinleştirir.”

“İSPAT ÇABASI İÇİNDEYDİM”

Oyunculuk eğitimi almadan bu meslekte başarılı olmanın zorluklarına da değinen Cemcir, “Zor meslek, ben bunun okulunu okumadım. Hep bir ispat çabası içerisindeydim. Babamla Anadolu’yu çok gezdiğim için çok insan tanıdım. Bu da bana çok şey kattı” şeklinde konuştu.