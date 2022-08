Murat Dalkılıç, 'Merve Boluğur' yorumlarına sert çıktı: Hangi hakla 'bu kız delirdi' yazıyorsunuz?

06 Ağustos 2022 Cumartesi, 12:48

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, eski eşi oyuncu Merve Boluğur'a yönelik "Bu kız delirdi, Murat’tan sonra kendini toparlayamadı" yorumlarına tepki gösterdi.

"Ne kadar tehlikeli olduğunuzun bir an önce farkına varıp bu işe bir an evvel son vermenizi tüm kalbimle diliyorum" diyen Dalkılıç, "Merve ayrılma nedenini canı isterse açıklar" ifadelerini kullandı.

'NE KADAR TEHLİKELİ OLDUĞUNUZUN FARKINA VARIN'

Kişisel Instagram hesabından bir açıklama yapan Dalkılıç, şunları söyledi:

"Bir süredir tüm medya mecralarında eski eşim Merve'nin özgürce, canı nasıl istiyorsa öyle yaşadığı halini toplumla paylaşıyor olmasına hangi hakla 'Bu kız delirdi' etiketiyle her gün her saat durmaksızın, her şeyin görünür olduğu mecralarla paylaşırsınız! Muhatabı bunları her gün görüyor hiç mi düşünmüyorsunuz? Asıl sizin bu atıflarınız ile herhangi bir insanın ne kadar üzülerek o hale dönüşebileceğinin farkında değil misiniz? Ne kadar tehlikeli olduğunuzun bir an önce farkına varıp, bu işe bir an evvel son vermenizi tüm kalbimle diliyorum!"

'YÜZLERCE NEFRET DOLU MESAJLAR GELDİ'

"Bu atıflarınızın benimle olan ilişkisine gelince; ne sular akmış üstünden ki hakikaten şaka yapıyorsunuz diye düşünüyordum ilk zamanlar ama her gün ciddi ciddi yüzlerce nefret dolu mesajlar geldiği için bir açıklama gereği duydum... Hiçbir zaman ne yaparsanız yapın kendimi haklı çıkarmaya çalışmayacağım... Merve ne olursa olsun ailemin soyadını taşıdı. Bizim ayrılma nedenimizi canı isterse bir gün Merve açıklar... Şimdi yüksek müsaadenizle bırakın kendi hayatımızı istediğimiz gibi yaşayalım..."

2015 YILINDA BOŞANMIŞLARDI

Murat Dalkılıç ile oyuncu Merve Boluğur 24 Ağustos 2015’te nikah masasına oturmuştu. Çiftin ikinci evlilik yıldönümlerini kutlamaya bir hafta kala boşanma kararı aldığı ortaya çıkmıştı. Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde yapılan duruşma neticesinde Dalkılıç ile Boluğur anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı.