Murat Dalkılıç'tan, Germencik Belediye Başkanı'na ziyaret

Yayınlanma: 11.04.2024 - 11:33

Güncelleme: 11.04.2024 - 11:33

Murat Dalkılıç, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Aydın Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci'yi ziyaret etti.

Burak Zencirci, ziyareti sırasında Murat Dalkılıç'a kuru incir ikramında bulunarak geleneksel lezzetleri konuğuyla paylaştı. İkilinin sohbeti sonrasında hatıra fotoğrafı çektirildi.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Burak Zencirci, Murat Dalkılıç'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ünlü şarkıcıya teşekkür etti.

Burak Zencirci, Murat Dalkılıç'ın Germencik'e yapmış olduğu ziyaretin, şehrin kültürel ve sanatsal yaşamına katkı sağladığını belirtti. Dalkılıç ise Zencirci'ye misafirperverliği ve sıcak karşılaması için teşekkür ederek, Burak Zencirci'ye görevinde başarılar diledi.



