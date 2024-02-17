Merve Boluğur’un sözleri gündem olmuştu: Eski eşi Murat Dalkılıç’tan cevap geldi

Uzun süredir ekranlardan uzak duran Merve Boluğur, katıldığı programda hayatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Merve Boluğur’un açıklamalarının ardından Murat Dalkılıç sessizliğini bozdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.02.2024 - 23:34
Merve Boluğur’un sözleri gündem olmuştu: Eski eşi Murat Dalkılıç’tan cevap geldi
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Oyuncu Merve Boluğur, geçen günlerde Eser Yenenler'in programına katılarak özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. 

Boluğur'un "Ben mutlu bir yuvam olsun istedim... Çok acıklı konuştum ama! Hep bir erkek çocuğum olsun istedim" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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Boluğur'un açıklamalarından sonra sosyal medyada Murat Dalkılıç'e tepki yağdı. Ünlü şarkıcıya yapılan video ise gündem oldu.

Boluğur'un 2 yıl evli kaldığı eski eşi Murat Dalkılıç'tan cevap geldi.

Dalkılıç, "Bana gönderdiğiniz video güzel bir edit, harika olmuş. Ama hedef gösterilen kişi maalef ben değilim. Eski karım benle beraberken çocuk sahibi olmak istemiyordu. Dolayısıyla benden bahsetmiyor. Benden sonraki bir şeyden bahsediyor" açıklamasını yaptı.


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