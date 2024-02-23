Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan üzücü haber: Konserlerini iptal etti!

Yayınlanma: 23.02.2024 - 11:23

Güncelleme: 23.02.2024 - 11:55

Şarkıcı Murat Dalkılıç’tan hayranlarını üzen bir haber geldi. Ünlü şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık sorunları nedeniyle konserlerini iptal ettiğini duyurdu.

“BİR AMELİYAT DAHA OLACAĞIM”

Ameliyat olacağını belirten Dalkılıç, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Herkese merhaba. Maalesef sağlık sorunlarım nedeniyle 7 Mart Londra konserini ve yine maalesef zamanını tam bilmediğimiz bir süre daha gerçekleşmesi planlanan bütün konserleri iptal etmek zorunda kaldık. İltifat edip bilen alan herkesten çok özür dilerim. Tedavim bu süre içerisinde itinayla devam edecek ve bir ameliyat daha olacağım. En kısa zamanda sağlıklı ve muhakkak daha güzel günlerde bir araya geleceğiz.”