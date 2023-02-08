Ünlüler seferber oldu: Murat Kekilli ve Yağmur Atacan topladıkları bağışlarla Hatay'a doğru yola çıktı

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 13:48

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 15:21

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 10 ilde yıkıma neden oldu. Üzerinden üç gün geçen depremlerle ilgili son resmi paylaşımlara göre 7 bini aşkın kişi hayatını kaybetti, 38 bini aşkın kişi ise yaralandı.

ONLAR DA YARDIM SEFERBERLİĞİNDE YER ALDI

Şarkıcı Murat Kekilli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, topladığı bağışlarla 2 TIR dolusu tıbbi malzeme, giyecek ve gıda yardımı hazırladığını aktardı.

Kekilli, ardından yardımların depremden etkilenen Hatay'a doğru yola çıktığını da kaydetti.

Oyuncu Yağmur Atacan ise arkadaşlarıyla depremden etkilenen köylere yardım götürmek amacıyla yola çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.