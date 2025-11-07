Geçen hafta başlatılan hakemlere bahis operasyonunun ardından 7 Kasım sabahı 2'si kulüp başkanı 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan başkanlardan biri de Murat Özkaya oldu. Peki, Murat Özkaya kimdir? Murat Özkaya kaç yaşında, nereli? Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya neden gözaltına alındı?

MURAT ÖZKAYA KİMDİR?

Murat Özkaya, 1971 yılında dünyaya geldi. İş insanı ve spor yöneticisi olarak tanınan Özkaya, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren Metal Oto’nun kurucusu ve sahibidir. 2005 yılında kurulan Metal Oto, Türkiye genelinde yaklaşık 9.000 araçlık filosu ve 500 kişilik ekibiyle 25 ilde hizmet vermektedir. Murat Özkaya, 2019'dan bu yana Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor’un başkanı olarak görev yapmaktadır.

MURAT ÖZKAYA NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, iddiaya göre bahis hesaplarına sahip olan ve bahis oynayan 17 hakem 'görevi kötüye kullanma' ve 'müsabaka sonucunu etkileme' suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, Süper Lig'deki Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşaspor'un eski Başkanı Mehmet Fatih Saraç'ın da 'müsabaka sonucunu etkileme' suçlamasıyla gözaltına alındı.