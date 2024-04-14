Murat Yıldırım yeni yaşını eşi İman Elbani’yle Roma'da kutladı!

Yayınlanma: 14.04.2024 - 11:53

Güncelleme: 14.04.2024 - 11:53

Murat Yıldırım bu hafta iki kutlama birden yaptı. İki sezondur "Teşkilat" dizisiyle seyirci karşısına çıkan başarılı oyuncu hem Şeker Bayramı’nı, hem de yeni yaşını kutladı. Yıldırım, dizi setinin de ara vermesiyle bayram tatili için eşi İman Elbani‘yle İtalya’nın başkenti Roma’ya gitti.







Ünlü oyuncu Roma’da hem eşiyle aşk tazeledi, hem de bugün 45. yaş gününü kutladı. Büyük bir aşkla bağlı olan çift son dönemde beraber oynadığı reklam filmleriyle de adlarından söz ettiriyor.

