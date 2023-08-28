Yayınlanma: 28.08.2023 - 16:46

Güncelleme: 28.08.2023 - 16:46

Mürsel Yaylalı'nın kim olduğu internette araştırılıyor. Mürsel Yaylalı hakkında aramalar hız kazanıyor. Peki, Mürsel Yaylalı kimdir, kaç yaşında, nereli? Mürsel Yaylalı öldü mü, neden öldü? İşte Mürsel Yaylalı'nın hayatı ve kariyeri..

MÜRSEL YAYLALI KİMDİR?

Mürsel Yaylalı, 1975'te amatör olarak tiyatroya başladı. 1986'dan itibaren ise profesyonel olarak tiyatro oyunculuğu yaptı. Yaylalı, Bizim Tiyatro - Zafer Diper, Tiyatro Ayna - Dilek Türker, Tiyatro Ti ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıkarken sinema filmi ve televizyon dizilerinde kamera karşısına geçti.

MÜRSEL YAYLALI HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?

Süper Baba

Çiçek Taksi

Tatlı Kaçıklar

Kabadayı

Hemşo

MÜRSEL YAYLALI ÖLDÜ MÜ?

Mürsel Yaylalı, 63 yaşında hayatını kaybetti. Mürsel Yaylalı'nın ölüm haberini Oyuncular Sendikası duyurdu.