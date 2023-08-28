Yayınlanma: 28.08.2023 - 09:40

Güncelleme: 28.08.2023 - 09:40

Twitch yayıncısı Yaren Çakar hakkında aramalar hız kazandı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'a hakaret etmesinin ardınan Çakar, gündem oldu. Peki, Yaren Çakar kimdir? Twitch yayıncısı Yaren Çakar kaç yaşında, nereli?

YAREN ÇAKAR KİMDİR?

Yaren Çakar, Twitch platformunda canlı yayın açarak takipçileriyle gündeme dair konular hakkında konuşmaktadır. Genç yayıncı, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği bir canlı yayında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'a hakaret etti. Gelen tepkiler sonrası İnstagram'da @yyarencakar kullanıcı adıyla içerikler üreten Çakar, hesabını kapattı.

YAREN ÇAKAR OKAN BURUK'UN OĞLU HAKKINDA NE DEDİ?

Yaren Çakar, canlı yayında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un oğlu Ali Yiğit Buruk'a hakaret etti. Çakar'ın Ali Yiğit'in fotoğraflarına bakarak "Çok çirkin" ifadelerini kullanması, Galatasaray taraftarlarının tepkisini çekti. Çakar, taraftarların sert sözleri sonucu özür dileyip hesabını kapattı.

Yaren Çakar adlı yayınca psikolojik durumunun iyi olmadığını söyledi. Yaren Çakar "Okan Buruk'un oğlu ile ilgili neden böyle bir şey söylediğimi bilmiyorum. Mental olarak benim için kötü bir gündü ve ne söylediğimin farkına varamadım. Tamamen saçmalamışım ne benim, ne bir başkasının bir çocuk veya bir insan üzerinde bu kadar kırıcı bir yorum yapmaya hakkı yok. Kerem Aktürkoğlu'ndan Yunus Akgün'e duygusal veda Kerem Aktürkoğlu'ndan Yunus Akgün'e duygusal veda Herkesten ve özellikle ilgili kişilerden özür dilerim. Mentalimin iyi olmadığı bir yayında yanlış bir şey dedim özür dilerim tekrardan. Hastalığından vs haberim kesinlikle yoktu. Olsa da dememem lazımdı." dedi.